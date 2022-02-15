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Нефть подешевела на 4% из-за снижения геополитической напряженности

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 20:41
Экономика
Нефть подешевела на 4% из-за снижения геополитической напряженности
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 февраля. Снижение геополитической напряженности и уменьшение обеспокоенности по поводу риска поставок сырья повлияли на снижение стоимости нефти на мировых рынках, сообщает «Прайм».

Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшилась на 4,43%, до 91,23 доллара, а цена апрельских фьючерсов на Brent упала на 4,05%, до 92,57 доллара за баррель.

Нефть подешевела на фоне прекращения российских учений и возвращения военных в свои части. Мировая общественность восприняла внутренние дела РФ как сигнал, что напряженность вокруг Украины уменьшилась, а вместе с ней и вероятность возникновения перебоев с поставками нефти. Это привело к снижению стоимости «черного золота».

Российская компания «Татнефть» обнаружила нефть на одном из месторождений в Ливии, на котором ей была предоставлена возможность работать.

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