Нефть подешевела на 4% из-за снижения геополитической напряженности

Москва, 15 февраля. Снижение геополитической напряженности и уменьшение обеспокоенности по поводу риска поставок сырья повлияли на снижение стоимости нефти на мировых рынках, сообщает «Прайм».

Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшилась на 4,43%, до 91,23 доллара, а цена апрельских фьючерсов на Brent упала на 4,05%, до 92,57 доллара за баррель.

Нефть подешевела на фоне прекращения российских учений и возвращения военных в свои части. Мировая общественность восприняла внутренние дела РФ как сигнал, что напряженность вокруг Украины уменьшилась, а вместе с ней и вероятность возникновения перебоев с поставками нефти. Это привело к снижению стоимости «черного золота».

Российская компания «Татнефть» обнаружила нефть на одном из месторождений в Ливии, на котором ей была предоставлена возможность работать.