Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 21:44
21:25
Весь мир
Многолетнее присутствие миротворцев ООН усугубило кризис в Мали
21:23
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о здоровье ведущего после перенесенного два года назад инсульта
21:20
Спорт
Адвокат Валиевой назвал несправедливыми слова члена МОК об источнике допинга
21:20
Видео
Эксперты подписали Санкт-Петербургскую карбоновую декларацию
21:19
Олимпийские игры 2022
Вячеслав Фетисов назвал Валиеву самой талантливой фигуристкой в истории
21:17
Олимпийские игры 2022
Ямальский Дед Мороз назвал Валиеву стремительной, как северный ветер
21:14
Весь мир
Ложь и клевета: журналисты ЦАР опровергли антироссийские вбросы западных СМИ
21:10
Весь мир
Журналисты ЦАР доказали причастность персонала миссии EUTM к обучению боевиков
21:07
Весь мир
Зоозащитники ЦАР поймали трех браконьеров в охраняемом парке Баминги
21:03
Весь мир
Визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс сил на Ближнем Востоке
Все новости

Джонсон и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен обсудили по телефону ситуацию на Украине

Политика
Джонсон и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен обсудили по телефону ситуацию на Украине
gov.uk

Лондон, 15 февраля. Британский премьер-министр Борис Джонсон провел телефонную беседу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Украине. Они призвали «сохранять бдительность» на фоне сообщений о якобы «вторжении» России.

Ранее заместитель начальника информационного агентства «Оружие России» Анатолий Цыганок выразил уверенность, что вооруженный конфликт на территории Украины представляет большой интерес для властей Великобритании. По его словам, благодаря войне Джонсону удастся усидеть в кремле премьер-министра, хотя британцы им недовольны.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Джонсон и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен обсудили по телефону ситуацию на Украине
украина Борис Джонсон еврокомиссия
Комментировать