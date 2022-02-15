Лондон, 15 февраля. Британский премьер-министр Борис Джонсон провел телефонную беседу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию на Украине. Они призвали «сохранять бдительность» на фоне сообщений о якобы «вторжении» России.

Ранее заместитель начальника информационного агентства «Оружие России» Анатолий Цыганок выразил уверенность, что вооруженный конфликт на территории Украины представляет большой интерес для властей Великобритании. По его словам, благодаря войне Джонсону удастся усидеть в кремле премьер-министра, хотя британцы им недовольны.