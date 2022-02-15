Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский объявил призовой фонд премии интернет-контента

Москва, 15 февраля. Призовой фонд первой ежегодной Национальной премии интернет-контента, отмечающей заслуги авторов, вносящих вклад в развитие Рунета и продвижение важных для общества тем, составит 18 млн рублей. Об этом рассказал гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

По его словам, на идею создать эту премию ее организаторов подвигло осознание необходимости инструмента поощрения создания социально значимого контента.

«Позитивный контент делать тяжело, делать популярный позитивный контент еще тяжелее. Это импакт-контент — то, что действует на нас и побуждает становиться лучше, обращать внимание на какие-то социальные явления. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии, российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства. Это дает понимание охвата — порядка 100 организаций», — отметил Гореславский.

Организаторы конкурса, учрежденного ИРИ в 2021 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, уже получили 383 проекта, порядка 60 из которых станут финалистами награды. Их назовут в ближайшее время, передает «Газета.Ru».

В число финалистов премии вошли проекты фондов «Подарок Ангелу», «Бумажная птица», «Вера», «Второе дыхание», а также Российского Красного Креста и других.