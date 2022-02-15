Эксперты подписали Санкт-Петербургскую карбоновую декларацию

Проблемы климатической повестки обсудили в Северной столице. В Торгово-промышленной палате прошел круглый стол и торжественное подписание карбоновой декларации.

В Большом зале эксперты озвучили свои доклады на тему «Роль рационального обращения с отходами в построении низкоуглеродной экономики замкнутого цикла».

«Все понимают, что жить нам завтра. Жить хочется в чистой стране, городе. Это очень важная проблема. Президент нашей страны поставил задачу по карбонизации экономики в ближайшие десятилетия. Это действительно мировой тренд», — заявил проректор по международной деятельности политехнического университета Петра Великого Дмитрий Арсеньев.

Круглый стол прошел при участии финских коллег. Директор по развитию бизнеса Green Net Finland Эвелина Лутфи рассказала о способах сокращения углеродного следа в Финляндии. А ведущий научный сотрудник Института природных ресурсов страны-соседа проанализировал повышение ценности лесных массивов.

«Запомнился, во-первых, круглый стол. Присутствовали представители трех комитетов администрации Санкт-Петербурга: по природопользованию, энергетики и информатизации. Это очень важно. Это показывает внимание нашей администрации к вопросам, которые сегодня затрагивались — карбоновая тематика, охрана окружающей среды», — описывает мероприятие председатель Комитета по природопользованию и экологии Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты Борис Крылов.

Мероприятие завершилось торжественным подписанием Санкт-Петербургской карбоновой декларации. Эксперты отметили, что она станет толчком для новых проектов в отрасли.

«Петербург с имперским размахом объединил все интеллектуальные силы, вузы, которые могут иметь отношение к карбоновой повестке, климатической повестке. Мы сегодня до подписания обсудили основные направления, которые можно здесь развивать. Очень большое было представительство иностранное. И наша наука выступила. В кулуарах мы уже договорились, что будем запускать небольшие проекты, чтобы не стоять на месте», — рассказал председатель Московской городской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов.

Спикеры круглого стола также затронули тему углеродной нейтральности, устойчивого развития и безотходного города.