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Визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс сил на Ближнем Востоке
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Визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс сил на Ближнем Востоке

Весь мир
Визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс сил на Ближнем Востоке
Федеральное агентство новостей  / 

Абу-Даби, 15 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые с 2013 года, что стало очередным подтверждением намерений Анкары и Абу-Даби укрепить сотрудничество в разных сферах.   

В Эмиратах лидер Турции получил теплый прием. 14 февраля его встречал лично фактический правитель ОАЭ, наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нахайян, а самый высокий небоскреб в мире «Бурдж-Халифа» был освещен в цвета турецкого флага.

Укрепление сотрудничества

В ходе визита турецкого лидера было ратифицировано 13 соглашений, в том числе в области оборонной промышленности, торговли, здравоохранения, сельского хозяйства изменения климата, сухопутного и морского транспорта. ОАЭ и Турция также подписали документ о начале переговоров по двусторонней торговой и инвестиционной сделке, известной как Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), сообщили эмиратские СМИ.

Государственный министр внешней торговли Эмиратов Тани Аль Зейуди сообщил агентству Reuters, что ОАЭ ожидают существенного увеличения товарооборота с Турцией после вступления в силу сделки CEPA. Он также выразил надежду, что обе стороны смогут окончательно доработать договор в ближайшие полгода.

«Взаимодополняющая структура экономик двух стран фактически указывает на потенциал, далеко выходящий за рамки нынешних показателей. Цель нашего визита — быстро реализовать этот потенциал», — отметил Эрдоган во время визита.

По данным СМИ, в ходе переговоров президент Турции и наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид обсудили возможности сотрудничества, особенно в области экономики, а также последние события в регионе.

Эмиратский правитель также приветствовал соглашения, подписанные странами в рамках визита Эрдогана. По его словам, сделки заложили основу для запуска новых экономических и торговых партнерских отношений между государствами. Наследный принц также заявил о стремлении ОАЭ укреплять сотрудничество и продвигать его на новый уровень в предстоящий период, чтобы увеличить товарооборот в два раза.

Мухаммад бин Заид отметил, что Абу-Даби стремится вести переговоры с Турцией для решения ряда общих проблем, с которыми сталкивается регион, посредством диалога и дипломатической решимости.

Примечательно, что накануне визита в статье для эмиратского издания Khaleej Times Реджеп Тайип Эрдоган также указал на то, что Анкара и Абу-Даби могут работать вместе над региональной безопасностью, стабильностью и процветанием.

Второй день визита

15 февраля, в ходе второго дня визита, турецкий лидер встретился с бизнесменами из ОАЭ и рассказал о выгоде инвестирования в Турцию.

«Наша общая цель — вывести двусторонние отношения на гораздо более высокий уровень во всех областях. Турция предоставляет очень важные преимущества инвесторам, ищущим альтернативы производственным районам, ориентированным на Азию», — отметил политик на бизнес-мероприятии.

Эрдоган отметил, что Эмираты являются важным торговым партнером Анкары в регионе Персидского залива и сотруднические отношения сохранялись между странами даже в период напряженных отношений.

«Я верю, что мы добьемся значительного прогресса за короткое время. ОАЭ предлагают финансовую поддержку и благоприятные инвестиционные возможности высокотехнологичным компаниям и стартапам. Турция, с ее динамичным и молодым населением, возглавляет новые глобальные инициативы, направленные на развитие передовых технологий», — заявил глава средиземноморского государства.

Кроме того, уже в Дубае президент Турции встретился с вице-президентом и премьер-министром ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Как указал последний, визит Эрдогана «устанавливает новый этап сотрудничества и стратегического партнерства между ОАЭ и Турцией»

Президент также посетил турецкий и азербайджанский павильоны на выставке Expo-2020.

Новая эра в отношениях

На пресс-конференции в стамбульском аэропорту перед вылетом в ОАЭ Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара и Абу-Даби начали новую эру в двусторонних отношениях после того, как наследный принц посетил Турцию в ноябре прошлого года.

Визит Мухаммада бин Заида ознаменовался созданием фонда инвестиций в экономику республики в размере в 10 миллиардов долларов. Обе страны также подписали несколько соглашений в области энергетики, окружающей среды, финансов и торговли. В прошлом месяце Анкара и Абу-Даби договорились о своп-линии на сумму в почти 5 миллиардов долларов ради спасения турецкой лиры на фоне масштабного валютного кризиса.

При этом совсем недавно ОАЭ и Турция боролись за региональное влияние и, в частности, поддерживали разные стороны конфликта в Ливии. Две страны по-прежнему конкурируют за влияние в Сирии, Йемене, странах Африки.

Кроме того, Анкара во всеуслышание обвиняла ОАЭ в причастности к попытке военного переворота в республике 15 июля 2016 года. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил в мае прошлого года, что США и Эмираты сотрудничали в организации путча.

В «копилку разногласий» также можно добавить непринятие Анкарой «Авраамского договора» о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем в 2020 году. Впрочем, сейчас Турция сама готова к контактам с еврейским государством и ожидает визита президента Ицхака Герцога.

Анкара, очевидно, намерена добиваться экстрадиции беглого мафиози Седата Пекера, скрывающегося в Дубае. В прошлом году криминальный лидер взбудоражил всю Турцию своими роликами о преступлениях турецких элит.  

От ненависти до любви: визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс на Ближнем Востоке
Федеральное агентство новостей /

Тем не менее, несмотря на разногласия, Анкара является одиннадцатым по величине товарооборота партнером ОАЭ, около 400 эмиратских компаний работают в Турции. Объем их двусторонней торговли в 2017 году достиг почти 15 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем за всю историю, а затем снизился из-за обострения отношений.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), этот показатель упал до 6,9 миллиарда долларов годом позже, но затем вырос почти до 7,9 миллиарда долларов в 2019 году. В 2020-м он составил уже 8,3 миллиарда долларов, несмотря на пандемию коронавируса. При этом в 2021-м показатель вновь уменьшился — до 7,6 миллиарда долларов.

Как отмечают эксперты The Arab Weekly, теплый прием, оказанный Реджепу Тайипу Эрдогану во время его визита в Абу-Даби, отражает намерение ОАЭ оставить позади старые разногласия с Турцией, дать Анкаре реальный шанс продемонстрировать желание построить прочные отношения с Эмиратами и восстановить доверие стран Персидского залива к республике. Однако от Эрдогана будут ждать реальных шагов, направленных на содействие стабильности в регионе на фоне конфронтации арабских государств с Ираном и лояльными ему фракциями из-за обострения ситуации в Йемене.

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