Визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс сил на Ближнем Востоке

Абу-Даби, 15 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) впервые с 2013 года, что стало очередным подтверждением намерений Анкары и Абу-Даби укрепить сотрудничество в разных сферах.

В Эмиратах лидер Турции получил теплый прием. 14 февраля его встречал лично фактический правитель ОАЭ, наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нахайян, а самый высокий небоскреб в мире «Бурдж-Халифа» был освещен в цвета турецкого флага.

Burj Khalifa’s LED-illuminated facade is lighting up with the colours of the Turkish flag and the Turkish national anthem playing in the background ahead of the arrival of Türkiye’s president Erdogan in Dubai, UAE pic.twitter.com/moN0tkzzai — TRT World (@trtworld) February 13, 2022

Укрепление сотрудничества

В ходе визита турецкого лидера было ратифицировано 13 соглашений, в том числе в области оборонной промышленности, торговли, здравоохранения, сельского хозяйства изменения климата, сухопутного и морского транспорта. ОАЭ и Турция также подписали документ о начале переговоров по двусторонней торговой и инвестиционной сделке, известной как Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), сообщили эмиратские СМИ.

Государственный министр внешней торговли Эмиратов Тани Аль Зейуди сообщил агентству Reuters, что ОАЭ ожидают существенного увеличения товарооборота с Турцией после вступления в силу сделки CEPA. Он также выразил надежду, что обе стороны смогут окончательно доработать договор в ближайшие полгода.

I was pleased to welcome Turkish President Recep Tayyip Erdogan to the UAE today. We discussed opportunities to strengthen our bilateral relations and witnessed the signing of several agreements and MOUs aimed at expanding cooperation between our two countries. pic.twitter.com/ICQ8UIi21Y — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2022

«Взаимодополняющая структура экономик двух стран фактически указывает на потенциал, далеко выходящий за рамки нынешних показателей. Цель нашего визита — быстро реализовать этот потенциал», — отметил Эрдоган во время визита.

По данным СМИ, в ходе переговоров президент Турции и наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид обсудили возможности сотрудничества, особенно в области экономики, а также последние события в регионе.

Эмиратский правитель также приветствовал соглашения, подписанные странами в рамках визита Эрдогана. По его словам, сделки заложили основу для запуска новых экономических и торговых партнерских отношений между государствами. Наследный принц также заявил о стремлении ОАЭ укреплять сотрудничество и продвигать его на новый уровень в предстоящий период, чтобы увеличить товарооборот в два раза.

Turkiye and United Arab Emirates signed 13 agreements on various areas during Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s visit to the Gulf country https://t.co/NAGNujoEq0 pic.twitter.com/ILkU2Z573i — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 14, 2022

Мухаммад бин Заид отметил, что Абу-Даби стремится вести переговоры с Турцией для решения ряда общих проблем, с которыми сталкивается регион, посредством диалога и дипломатической решимости.

Примечательно, что накануне визита в статье для эмиратского издания Khaleej Times Реджеп Тайип Эрдоган также указал на то, что Анкара и Абу-Даби могут работать вместе над региональной безопасностью, стабильностью и процветанием.

Второй день визита

15 февраля, в ходе второго дня визита, турецкий лидер встретился с бизнесменами из ОАЭ и рассказал о выгоде инвестирования в Турцию.

«Наша общая цель — вывести двусторонние отношения на гораздо более высокий уровень во всех областях. Турция предоставляет очень важные преимущества инвесторам, ищущим альтернативы производственным районам, ориентированным на Азию», — отметил политик на бизнес-мероприятии.

Эрдоган отметил, что Эмираты являются важным торговым партнером Анкары в регионе Персидского залива и сотруднические отношения сохранялись между странами даже в период напряженных отношений.

«Я верю, что мы добьемся значительного прогресса за короткое время. ОАЭ предлагают финансовую поддержку и благоприятные инвестиционные возможности высокотехнологичным компаниям и стартапам. Турция, с ее динамичным и молодым населением, возглавляет новые глобальные инициативы, направленные на развитие передовых технологий», — заявил глава средиземноморского государства.

Кроме того, уже в Дубае президент Турции встретился с вице-президентом и премьер-министром ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Как указал последний, визит Эрдогана «устанавливает новый этап сотрудничества и стратегического партнерства между ОАЭ и Турцией»

استقبلت اليوم فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان في إكسبو دبي.. زيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وتركيا .. آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا .. ومتفائل باستقرار وازدهار كبير تقوده الدولتين في المنطقة .. pic.twitter.com/acNfgV7A2N — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 15, 2022

Президент также посетил турецкий и азербайджанский павильоны на выставке Expo-2020.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Dubai Expo 2020 Türkiye Ulusal Günü etkinlik alanında kendisini karşılayan vatandaşları selamladı. pic.twitter.com/L2a5Mlpn2h — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 15, 2022

Новая эра в отношениях

На пресс-конференции в стамбульском аэропорту перед вылетом в ОАЭ Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара и Абу-Даби начали новую эру в двусторонних отношениях после того, как наследный принц посетил Турцию в ноябре прошлого года.

Визит Мухаммада бин Заида ознаменовался созданием фонда инвестиций в экономику республики в размере в 10 миллиардов долларов. Обе страны также подписали несколько соглашений в области энергетики, окружающей среды, финансов и торговли. В прошлом месяце Анкара и Абу-Даби договорились о своп-линии на сумму в почти 5 миллиардов долларов ради спасения турецкой лиры на фоне масштабного валютного кризиса.

The relations between the #UAE and #Turkey have been marked by rivalry and tension, particularly in regional politics. Is normalization on the horizon?

See my latest for the @trtworld

From rivalry to rapprochement: What’s behind UAE and Turkey’s meeting? https://t.co/Wiff7t7YM4 — Ismail Numan Telci (@numanis) August 20, 2021

При этом совсем недавно ОАЭ и Турция боролись за региональное влияние и, в частности, поддерживали разные стороны конфликта в Ливии. Две страны по-прежнему конкурируют за влияние в Сирии, Йемене, странах Африки.

Кроме того, Анкара во всеуслышание обвиняла ОАЭ в причастности к попытке военного переворота в республике 15 июля 2016 года. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил в мае прошлого года, что США и Эмираты сотрудничали в организации путча.

В «копилку разногласий» также можно добавить непринятие Анкарой «Авраамского договора» о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем в 2020 году. Впрочем, сейчас Турция сама готова к контактам с еврейским государством и ожидает визита президента Ицхака Герцога.

Анкара, очевидно, намерена добиваться экстрадиции беглого мафиози Седата Пекера, скрывающегося в Дубае. В прошлом году криминальный лидер взбудоражил всю Турцию своими роликами о преступлениях турецких элит.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее, несмотря на разногласия, Анкара является одиннадцатым по величине товарооборота партнером ОАЭ, около 400 эмиратских компаний работают в Турции. Объем их двусторонней торговли в 2017 году достиг почти 15 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем за всю историю, а затем снизился из-за обострения отношений.

По данным Института статистики Турции (TÜİK), этот показатель упал до 6,9 миллиарда долларов годом позже, но затем вырос почти до 7,9 миллиарда долларов в 2019 году. В 2020-м он составил уже 8,3 миллиарда долларов, несмотря на пандемию коронавируса. При этом в 2021-м показатель вновь уменьшился — до 7,6 миллиарда долларов.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi BAE caddeleri Türk bayraklarıyla süslendi.https://t.co/rvb6BcfjSY pic.twitter.com/Ve6dUCrjHy — TRT HABER (@trthaber) February 14, 2022

Как отмечают эксперты The Arab Weekly, теплый прием, оказанный Реджепу Тайипу Эрдогану во время его визита в Абу-Даби, отражает намерение ОАЭ оставить позади старые разногласия с Турцией, дать Анкаре реальный шанс продемонстрировать желание построить прочные отношения с Эмиратами и восстановить доверие стран Персидского залива к республике. Однако от Эрдогана будут ждать реальных шагов, направленных на содействие стабильности в регионе на фоне конфронтации арабских государств с Ираном и лояльными ему фракциями из-за обострения ситуации в Йемене.