Обновленная Lada Vesta прошла сертификацию

Москва, 15 февраля. Новая Lada Vesta прошла сертификацию и юридически целиком готова к выпуску и старту продаж. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн».

Как и ожидалось, в плане двигателей и трансмиссий изменений не произойдет. Визуально модель будет отличаться обновленным дизайном бамперов, светодиодными линзованными «противотуманками» прямоугольной формы, новой решеткой радиатора, а также зауженными фарами и светодиодными фонарями.

Благодаря новым бамперам усовершенствованная Vesta станет немного длиннее нынешней. В частности, седан вытянется в длину с 4410 до 4440 миллиметров, а универсал прибавит с 4424 до 4445 мм. Высота автомобиля изменится незначительно — в пределах нескольких миллиметров.

Также на этой неделе компания «АвтоВАЗ» запатентовала приборную панель с оранжевыми стрелками и шкалами от обновленной Lada Vesta. Старт продаж новинки ожидается в конце марта.