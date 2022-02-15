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Обновленная Lada Vesta прошла сертификацию

Экономика
Обновленная Lada Vesta прошла сертификацию
lada.ru  /  Официальный сайт LADA

Москва, 15 февраля. Новая Lada Vesta прошла сертификацию и юридически целиком готова к выпуску и старту продаж. Об этом сообщает портал «Лада.онлайн».

Как и ожидалось, в плане двигателей и трансмиссий изменений не произойдет. Визуально модель будет отличаться обновленным дизайном бамперов, светодиодными линзованными «противотуманками» прямоугольной формы, новой решеткой радиатора, а также зауженными фарами и светодиодными фонарями.

Благодаря новым бамперам усовершенствованная Vesta станет немного длиннее нынешней. В частности, седан вытянется в длину с 4410 до 4440 миллиметров, а универсал прибавит с 4424 до 4445 мм. Высота автомобиля изменится незначительно — в пределах нескольких миллиметров.

Также на этой неделе компания «АвтоВАЗ» запатентовала приборную панель с оранжевыми стрелками и шкалами от обновленной Lada Vesta. Старт продаж новинки ожидается в конце марта.

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автоваз автомобили lada vesta
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