«Газпром экспорт» не восстановил продажи на своей электронной платформе

Москва, 15 февраля. Компания «Газпром экспорт так и не возобновила продажи газа в Европу на своей электронной торговой площадке (ЭТП). Об этом свидетельствуют данные календаря торгов, пишет ТАСС.

Согласно информации, размещенной на портале компании, с 14 по 18 февраля торговых сессий не запланировано. Последние торги, проходившие на платформе, зафиксированы в начале ноября 2021 года, то есть более трех с половиной месяцев назад.

При этом последние сделки на ЭТП отмечены еще раньше — 13 октября 2021 года. После этого данных о продажах газа на площадке не поступало. Заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова ранее заявляла, что компания не может назвать конкретные сроки начала сессии на платформе.

Между тем цена газа в ходе торгов на европейском рынке опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубических метров. Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до 886,4 доллара за 1 тыс. куб. м, или 75,8 евро за МВт⋅ч.