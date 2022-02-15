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Жителям Подмосковья компенсируют затраты на ЖКУ почти на 25 млрд рублей

Экономика
Жителям Подмосковья компенсируют затраты на ЖКУ почти на 25 млрд рублей
pixabay.com

Москва, 15 февраля. Правительство Московской области планирует потратить на компенсацию затрат на ЖКУ в 2022 году почти 25 млрд рублей. Деньги пойдут на региональные и федеральные выплаты людям, имеющим право на льготы, сообщают «Вести Подмосковья».

Право на предоставление компенсаций имеют 2,7 млн жителей Московской области. Получателями льгот являются ветераны войны, инвалиды, многодетные семьи, малоимущие граждане.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что льготникам будут присылать уведомления с сообщением о том, что они могут получить скидку на оплату ЖКУ (отопление, газ, вода, капремонт и вывоз мусора).

Доноры Подмосковья в 2022 году получат увеличенную выплату в размере 15 109 рублей. Также им полагаются бесплатный проезд в общественном транспорте и льготы на оплату ЖКУ.

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