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Экипажи МиГ-31БМ отработают перехват высокоточного оружия на учениях в Красноярском крае

Армия
Экипажи МиГ-31БМ отработают перехват высокоточного оружия на учениях в Красноярском крае
 /  Andrei Shmatko / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 февраля. Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ отработают перехват высокоточного оружия условного противника на учениях в Красноярском крае, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В рамках первого этапа маневров летный состав истребительного полка отработает оперативный вывод самолетов из-под удара и перебазирование на оперативный аэродром.

«В новом позиционном районе летчики истребителей-перехватчиков отработают учебно-боевые задачи по патрулированию воздушного пространства и противодействию высокоточному оружию "противника"», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты радиотехнических войск Западного военного округа обнаружили и сопроводили свыше 1,5 тысячи воздушных целей условного противника в ходе масштабных учений. Тренировочные мероприятия проводились в различных регионах при участии порядка 400 военнослужащих, а также более 80 единиц различной техники.

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