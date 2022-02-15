Танкисты ЦВО уничтожили военную технику и живую силу «противника» на учениях в Кузбассе

Кемерово, 15 февраля. Экипажи танковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) провели масштабные ночные маневры на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

В сообщении пресс-службы округа говорится, что для внезапного уничтожения «неприятеля» было оперативно применено танковое подразделение. Экипажи выполняли задачи в ночных условиях. Особое внимание в ходе маневров уделялось максимально быстрому и скрытному передвижению боевых машин, а также слаженности действий танкистов.

«По замыслу учения, разведчики при помощи оптико-электронного комплекса наблюдения "Ирония" обнаружили скопление живой силы и военной техники условного противника. Координаты неприятеля оперативно были переданы на командный пункт», — сообщили в ЦВО.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что учения сил ПВО прошли в Свердловской и Челябинской областях, а также в Приморском крае. Зенитчики отразили групповой налет сверхзвуковых истребителей условного противника.