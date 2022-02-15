Число авиарейсов между Крымом и шестью регионами России увеличится в два раза в 2022 году

Симферополь, 15 февраля. Количество авиарейсов до Крыма из шести российских регионов увеличится в два раза в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополя.

Самолеты станут чаще летать из Белгорода, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Ухты и Саранска. Число полетов увеличится в весенне-летний период. В курортный сезон самолеты между Симферополем и Белгородом будут летать семь раз в неделю.

С двух до пяти раз увеличится число авиарейсов по маршрутам Крым — Ижевск и Крым — Мурманск. Два раза в неделю самолеты будут летать из Саранска и Ухты. Между Чебоксарами и Крымом количество авиарейсов возрастет до четырех раз.

Представитель агентства OnlineTur Игорь Блинов ранее призвал российских туристов временно отказаться от полетов в Таиланд на фоне пандемии. При посещении страны значительно повышается риск заражения коронавирусной инфекцией.