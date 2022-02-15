Американская журналистка Бреннан заявила, что Валиевой не место на зимних Играх в Пекине

Пекин, 15 февраля. Спортивный колумнист Кристи Бреннан раскритиковала выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на зимних Играх — 2022.

Соревнования в одиночном фигурном катании прошли в Пекине. Валиева лидировала по итогам программы. Бреннан написала, что не согласна с решением судей.

«Камила Валиева в прокате допустила серьезную ошибку при исполнении тройного акселя, неаккуратно приземлившись и широко шагнув. Выступление было в целом шатким. Слезы в конце, слезы, когда покидала лед. Она все равно вышла на первое место. Конечно, ее не должно быть в этом соревновании», — написала американская журналистка на своей странице в Twitter.

Российские фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Валиева 15 февраля выступили в короткой программе личного турнира на ОИ. Игры в Китае будут проходить до 20 февраля.