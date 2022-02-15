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Макрон призвал Путина не признавать независимость ЛДНР

Политика
Макрон призвал Путина не признавать независимость ЛДНР
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 15 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на фоне ситуации на Украине.

В своем обращении французский президент призвал коллегу не признавать независимость ДНР и ЛНР, передает телеканал CNN.

Ранее Путин заявил, что ситуация, которая сложилась в Донецкой и Луганской народных республиках, является геноцидом. По его словам, Россия сейчас должна сделать все для решения проблем Донбасса.

На заседании 15 февраля депутаты Госдумы большинством голосов поддержали направленное Путину обращение о признании ДНР и ЛНР. Как уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, за проект проголосовал 351 депутат.

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