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Лидер Сербии Вучич назначил досрочные парламентские выборы на 3 апреля

Политика
Лидер Сербии Вучич назначил досрочные парламентские выборы на 3 апреля
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Белград, 15 февраля. Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны и назначил досрочные выборы на 3 апреля.

Уточняется, что соответствующий документ он подписал в прямом эфире во время обращения к согражданам, которое транслировалось национальным телевидением Сербии.

«Я только что подписал документ о роспуске парламента, на основании Конституции Сербии, закона "О президенте Сербии" и закона "О народных депутатах" принимаю решение о назначении выборов народных депутатов. Назначаю выборы на 3 апреля 2022 года», — подчеркнул Вучич.

Ранее стало известно, что председатель Китая Си Цзиньпин провел рабочие переговоры с сербским коллегой. В рамках двусторонней встречи, которая состоялась в Пекине, лидер КНР назвал «стальной» дружбу Пекина и Белграда.

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