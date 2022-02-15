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ВМФ РФ задействовал более 140 кораблей в серии учений в важных районах Мирового океана

Армия
ВМФ РФ задействовал более 140 кораблей в серии учений в важных районах Мирового океана
ИА «Народные новости».

Москва, 15 февраля. Россия задействовала в серии учений ВМФ в оперативно важных районах Мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории страны, более 140 боевых кораблей.

Главком ВМФ РФ Николай Евменов сообщил, что в серии маневров также принимают участие 60 летательных аппаратов и около десяти тысяч человек личного состава. Основной направленностью проводимых учений является отработка действий сил флота и авиации по защите российских национальных интересов.

«Задействованы свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысяча единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих», — заявили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал учения в Средиземном море. Министр отметил, что необходимо развивать пункт базирования кораблей ВМФ РФ в Тартусе.

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учения вмф рф евменов
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