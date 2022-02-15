33 года выводу Советской Армии из Афганистана: чему США так и не научились у СССР

Вывод Советской Армии из Афганистана состоялся ровно 33 года назад — 15 февраля 1989-го. События, произошедшие тогда на дальних рубежах СССР, сегодня приобретают актуальность не только из-за наступления памятной даты.

Летом 2021 года азиатскую республику оставили войска НАТО. В августовские дни мир облетели шокирующие кадры, запечатлевшие панику и отчаяние в международном аэропорту Кабула, толпы беженцев на границах, последствия ужасающих терактов в самых оживленных частях афганской столицы. Невольно напрашивается сравнение организованности процесса вывода военных контингентов двух сверхдержав.

Президент Фонда ветеранов Афганистана Сергей Бобрецов в беседе с международной редакцией ФАН сравнил условия, при которых советские и коалиционные войска покидали республику, а также предположил, в каком поле лежит потенциальный выход страны из сложившегося тяжелого положения.

Мотивация вмешательства

Успешность той или иной операции определяется сопоставлением ее фактических итогов и ожидаемых. Собеседник ФАН вспоминает, что в 1979 году Советская Армия вошла в Афганистан, приняв очередную официальную просьбу руководства этой страны. В своих решениях Москва руководствовалась непосредственной угрозой, возникшей на советской границе ввиду нестабильности военно-политической ситуации в азиатской республике. Кроме того, наложились и такие международные факторы, как Исламская революция в Иране, ухудшение отношений с Китаем, сближение США и Египта. Все это вкупе создавало опасность для южных границ СССР.

«В свое время мы входили туда по просьбе афганского руководства. Не затем, чтобы что-то захватить или разрушить — у нас была договоренность <…>. Таким образом, ввод войск узаконивался», — напомнил Бобрецов.

25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. В этой войне СССР потеряет тысячи молодых людей - убитых и замученных в плену.

Владимир Снегирев освещал войну в Афганистане. Вспоминаем его тект о восстании советских пленных в Бадабере: https://t.co/lVWs50cXDQ pic.twitter.com/Hhvlu1JfD1 — Журнал "Родина" (@HistoryRodina) December 25, 2018

США, в свою очередь, вторгались в республику под предлогом охоты за «террористом №1» Усамой бен Ладеном, который организовал теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

О его ликвидации стало известно в мае 2011 года, причем соответствующая операция проводилась на территории соседнего Пакистана. После этого у контингента НАТО не оставалось формального повода для продолжения пребывания в Афганистане, о чем в сентябре 2021 года прямо заявил Джо Байден.

«У нас уже не было четкой цели миссии в Афганистане. После 20 лет войны я отказываюсь посылать туда еще одно поколение сыновей и дочерей Америки, которые будут сражаться в войне, которая должна была закончиться давным-давно», — сказал он.

Однако американцы зачем-то еще десять лет находились в республике, и объяснение этому можно найти в мемуарах и в публичных выступлениях экс-президента Джорджа Буша-младшего. Из них следует, что Штаты стремились к строительству «демократического» государства в собственном понимании.

«Соединенные Штаты заявляют о своей полной поддержке строительства демократических институтов афганцами. Америка запустит амбициозную программу обучения для новоизбранных афганских политиков и поможет новоизбранным членам Ассамблеи лучше служить тем, кто их избрал», — заявил он на встрече с бывшим лидером Афганистана Хамидом Карзаем.

wikipedia.org / Dave Ahlschwede / Public Domain

Судить по делам

За десять лет, с 1979 по 1989 годы, СССР не только воевал, но и созидал. Последние советские пограничники, пересекавшие Мост Дружбы в направлении Узбекской ССР, оставляли за своей спиной многие десятки новых предприятий, учебных заведений, инфраструктурных объектов и военные базы.

«Мы пришли туда, неся помощь. Приходилось, конечно, и армию местную вооружать, однако вместе с тем мы строили там дороги и школы, где была возможность, возвели электростанции, открыли завод по производству удобрений, построили институты, техникумы», — вспоминает собеседник ФАН.

American Tragedy



US military used Nangarhar airport as a military airbase for the past two decades. When they left Afghanistan, the only standing building and runway there are the ones built by USSR. That’s why I have trust issues when it comes to US commitments.#LetThatSink pic.twitter.com/QPGOjCAFNu — Wahid Rahimdil (@WRahimdil) November 22, 2021

Страны НАТО, в свою очередь, за 20 лет не совершили в Афганистане ничего подобного. Для собственного размещения воинские контингенты использовали советские аэродромы и советские же казармы, вспоминает эксперт. Единственное, что оставила за собой коалиция — новые тюрьмы и горы оружия.

Пора уходить

Задача СССР к 1989 году выглядела выполненной. В Кабуле присутствовало устойчивое просоветское правительство коммуниста Мохаммада Наджибуллы, которое вполне удерживало контроль над Афганистаном при условии военной поддержки от Москвы.

Дело в том, что Запад не перестал снабжать моджахедов оружием после выхода Советской Армии, и уравнять это обстоятельство можно было лишь поставками вооружений из СССР. Однако в скором времени, в связи с драматическими событиями на территории самого Советского Союза, Наджибулла оказался брошен на произвол судьбы, и смог продержаться в одиночестве до конца апреля 1992 года.

Dr muhammad Najibullah Ahmadzai.

شهید ډاکټر نجیب الله احمدزي.

Was born in Gardez 6 August 1947 –27 September 1996 Martyred by ISI & CIA

The Leader of Afghanistan from 1986 to 1992 and as well as the President of Afghanistan from1987 until his resignation in April1992 for peace????️ pic.twitter.com/NUMAHsyOLp — PDPA (@PDPA01) June 27, 2021

Соединенные Штаты во главе НАТО пытались построить в Афганистане государство по западному образцу, со схожей системой управления и навязыванием либеральных ценностей. Традиционное и религиозное афганское общество восприняло эти попытки с отторжением, при этом построение вертикали власти и армии тоже не увенчалось успехом. На самую вершину этой структуры был поставлен коррумпированный лидер Ашраф Гани, который успел лично обогатиться в период присутствия в стране войск НАТО и бежал за границу при первых же признаках опасности.

Справедливости ради следует отметить, что вывод контингентов коалиции из Афганистана наблюдался с 2011 года. Тогда экс-президент Барак Обама обещал завершить данный процесс к 2014-му, однако к началу 2020 года в республике оставались еще тысячи военнослужащих.

Поздний этап вывода войск НАТО приходился на период масштабного наступления «Талибана»1 (запрещен в РФ), когда проамериканское правительство быстро и явно теряло позиции (при том, что талибов поддерживал лишь Пакистан, в то время как моджахеды снабжались Западом). Выстроенная структура продемонстрировала свою неустойчивость.

Afghan Army can’t secure country, loses territory to Taliban https://t.co/miAosWcOxf pic.twitter.com/rV7QYvJUZz — Walt (@waltdimmock) January 14, 2017

Таким образом, СССР оставил после себя рабочее государство, в создании которого сам же принял участие и которое бы наверняка продержалось, если бы действовавшая в то время советская верхушка сдержала обещание о поставках оружия вчерашнему союзнику.

«Борис Громов на последнем БТР выходил, и сказал, что за ним нет ни одного солдата, и для нас это был большой праздник, потому что наконец-то мамы, жены вздохнули с облегчением, ведь больше никто погибать не будет», — вспоминает Бобрецов.

При этом государство, выстроенное при участии США, не продержалось даже до окончания вывода иностранного контингента, что после 15 августа 2021 года превратилось в спешную эвакуацию, сопровождаемую неразберихой и потерей контроля над ситуацией.

Федеральное агентство новостей /

Армии приходят и уходят, а Афганистан остается

В настоящий момент Афганистан условно подконтролен «Талибану», который признан в ООН как террористическая организация. Сама страна находится в глубоком гуманитарном кризисе, так как после падения Кабула прекратилась иностранная помощь, а семь миллиардов долларов местного Центробанка оказались заморожены на американских счетах. Сама экономика близка к уровню традиционных обществ.

«Оставили они (американцы — Прим. ред.) за собой, конечно, разруху, и даже построенное нами не то что не реконструировалось — оно пришло в заброшенность, это все теперь нужно строить с нуля», — констатирует собеседник.

По мнению эксперта, выход из подобной ситуации необходимо искать в богатых недрах Афганистана, однако это не должно быть похоже на колониальное хищническое разграбление. Необходим приход интернациональных компаний, которые занялись бы добычей и переработкой ресурсов с соответствующей выгодой для самого Афганистана.

«За этим последует инфраструктура, местное население будет задействовано. Когда население работает, оно начинает само развиваться, учиться, образование получать и так далее, и не важно, какая у него вера. В Саудовской Аравии тоже радикальный ислам, однако при всем при этом она богата», — сообщает Бобрецов.

Карта природных ресурсов Афганистана, в т.ч. редкоземельных металлов.



Эксперты Пентагона оценивают их в 1 трлн. долларов (в ценах 2010 г.), прежние афганские власти заявляли о 3 трлн. долл. pic.twitter.com/vyURtXgmKR — Елена Пшеничная 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) August 24, 2021

В данном процессе могла бы принять участие и Россия с упором на культурно-образовательную и экономическую составляющие, считает эксперт. Однако подобный сценарий сейчас даже теоретически невозможен из-за международного статуса «Талибана». Однако, как констатирует собеседник ФАН, больше в Афганистане говорить не с кем.

«В настоящий момент они представляют фактическую власть. Да, радикальную, но еще раз говорю: они в настоящий момент руководят», — заключил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.