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Карраскаль готовится пройти медосмотр перед переходом в ЦСКА

Спорт
Карраскаль готовится пройти медосмотр перед переходом в ЦСКА
TACC  /  AP / Fernando Vergara

Москва, 15 февраля. Колумбийский полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль Норман Капуозо близок к переходу в столичный ЦСКА.

Футболист «Ривер Плейта» Карраскаль вылетел из Аргентины для прохождения медицинского обследования перед переходом в ЦСКА. Об этом в Twitter-аккаунте проинформировал журналист Хуан Патрисио Балби. Карраскаль выступает за «Ривер Плейт» с 2020 года. До этого он играл за львовские «Карпаты», испанскую «Севилью» и колумбийский «Мильонариос». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 6,20 миллиона евро.

Ранее стало известно, что голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов может перейти в петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне вратарь провел 18 матчей РПЛ, в которых пропустил 31 мяч.

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