Правительство РФ ограничило субсидирование зарядных станций для электромобилей

Москва, 15 февраля. Российские власти могут начать субсидировать закупку зарядный станций для электромобилей. Однако бюджетные деньги будут выделять лишь для заправок мощностью 150 кВт. Такое мнение высказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее Минпромторг выступил с инициативой компенсировать закупку станций для зарядки электрического транспорта. Предполагалось, что мера будет действовать в отношении устройств от 90 кВт, это повысило бы доступность подключения к электросетям.

Мнение правительства вызвало резкую критику российских производителей зарядок, которые выразили опасения по поводу удорожания проектов и их сомнительной окупаемости. Однако участники авторынка поддержали его, объяснив, что, поскольку электротранспорт развивается, он требует более мощных установок.

Генеральный директор ООО «Смарт Аркитектс» Юрий Орлов, оценивая готовность российской инфраструктуры к электромобилям, отметил, что базовых зарядных станций в стране не хватает катастрофически.