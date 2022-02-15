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Правительство РФ ограничило субсидирование зарядных станций для электромобилей

Экономика
Правительство РФ ограничило субсидирование зарядных станций для электромобилей
pixabay.com  /  stux

Москва, 15 февраля. Российские власти могут начать субсидировать закупку зарядный станций для электромобилей. Однако бюджетные деньги будут выделять лишь для заправок мощностью 150 кВт. Такое мнение высказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее Минпромторг выступил с инициативой компенсировать закупку станций для зарядки электрического транспорта. Предполагалось, что мера будет действовать в отношении устройств от 90 кВт, это повысило бы доступность подключения к электросетям.

Мнение правительства вызвало резкую критику российских производителей зарядок, которые выразили опасения по поводу удорожания проектов и их сомнительной окупаемости. Однако участники авторынка поддержали его, объяснив, что, поскольку электротранспорт развивается, он требует более мощных установок.

Генеральный директор ООО «Смарт Аркитектс» Юрий Орлов, оценивая готовность российской инфраструктуры к электромобилям, отметил, что базовых зарядных станций в стране не хватает катастрофически.

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