Ракетные пуски комплекса «Точка-У» в ходе учений в Белоруссии показали на видео

Минск, 15 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии отработали ракетные пуски с комплексов «Точка-У» в рамках совместных с Россией учений «Союзная решимость — 2022». Кадры запуска снарядов показали на видео.

Белорусские ракетчики в ходе маневров нанесли ракетный удар по условному противнику, находящемуся в 70 километрах, передает «Звезда». В групповом ударе по «вражеским» целям вместе с «Точкой-У» участвовали белорусские системы реактивного залпового огня «Полонез». Отмечается, что в отличие от российского комплекса у них были учебные пуски.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ обнародовало кадры вывода танков после учений в Белоруссии. Машины покинули зону проведения маневров, после чего военные приступили к погрузке техники на железнодорожные платформы. Также российско-белорусские тренировки по стрельбе пройдут на полигоне Обуз-Лесновский.