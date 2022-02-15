Канцлер ФРГ Шольц назвал доверительной встречу с Путиным в Москве

Москва, 15 февраля. Глава немецкого правительства Олаф Шольц оценил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик счел беседу доверительной.

Встреча сторон состоялась в Москве, ее большую часть отвели для обсуждения вопросов безопасности. По словам немецкого канцлера, продолжительность разговора стала хорошим знаком. Беседа была интенсивной и доверительной, а у сторон достаточно предпосылок для обеспечения мира в Европе.

«Мы будем их использовать», — заверил Олаф Шольц.

Ранее Путин указывал, что со стороны Украины не наблюдается никакого прогресса в вопросе реализации Минских соглашений. Киев игнорирует возможности по восстановлению целостности страны, отмечал лидер.