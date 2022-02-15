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Олимпийские игры 2022
Щербакова назвала плодотворной работу с тренерским штабом Тутберидзе
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Щербакова назвала плодотворной работу с тренерским штабом Тутберидзе

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 20:02
Олимпийские игры 2022
Щербакова назвала плодотворной работу с тренерским штабом Тутберидзе
TACC  /  Бобылев Сергей

Пекин, 15 февраля. Российская фигуристка Анна Щербакова высказалась о работе с тренерским штабом Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, совместная работа проходит эффективно. 

Действующая чемпионка мира по фигурному катанию напомнила, что тренируется под руководством Тутберидзе восемь лет.

«Если я ничего не меняю, значит меня все устраивает. Наша работа проходит плодотворно, мы вместе добиваемся результатов, это говорит само за себя», — передает слова 17-летней фигуристки «Чемпионат».

Напомним, во вторник Щербакова по итогам короткой программы на пекинских Играх-2022 заняла второе место, за прокат она получила 80,20 балла. Фигуристка чисто откатала короткую программу, не допустив ошибок, однако лидирует Камила Валиева — 82,16 балла.

Российский специалист Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку сочинских Игр-2014 Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Игр-2018 в Пхенчхане Алину Загитову и других.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Щербакова назвала плодотворной работу с тренерским штабом Тутберидзе
ои-2022 этери тутберидзе анна щербакова Камила Валиева
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