«Газпром нефть» и японская Mitsui планируют совместно развивать низкоуглеродные проекты

Москва, 15 февраля. Холдинг «Газпром нефть» и японская торгово-инвестиционная компания Mitsui подписали договор о намерениях по развитию низкоуглеродных проектов. Реализовывать программу планируется в России и регионах деятельности предприятий. Об этом сообщается на портале «Газпром нефти», пишет ТАСС.

Это не первое партнерство российской компании в сфере декарбонизации. Следуя данному направлению, в 2021 году холдинг уже заключил ряд соглашений с крупнейшими металлургическими предприятиями. Кроме того, «Газпром нефть» создала технологический альянс для разработки авиатоплива с низким углеродным следом.

«Партнеры планируют разработать инновационные решения для реализации проектов CCS (улавливание и хранение углерода). Кроме того, "Газпром нефть" и Mitsui планируют развивать комплексные проекты по производству голубого водорода, а также применению альтернативных видов топлива на морском и речном транспорте», — комментирует компания заключенный с Mitsui договор.

Также «Газпром нефть» намерена в I квартале текущего года купить у испанской Repsol доли в совместных предприятиях «Евротэк-Югра» и «АСБ ГЕО». Российская нефтегазовая компания таким образом планирует консолидировать 100% активов.