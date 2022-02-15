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Пентагон «проверяет» информацию об отводе подразделений ВС РФ от границы с Украиной

Армия
Пентагон «проверяет» информацию об отводе подразделений ВС РФ от границы с Украиной
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 15 февраля. Американские власти в курсе сообщений об отводе части сил ВС РФ от границы с Украиной, заявили в оборонном ведомстве США.

Представитель Пентагона сообщил ТАСС, что в настоящее время сотрудники американского военного ведомства «проверяют» поступившую информацию об отводе российских сил.

«Мы в курсе сообщений. Наши аналитики проверяют, пока у нас больше ничего нет», — заявили в оборонном ведомстве США.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после завершения учений. Подразделения Южного и Западного военных округов уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся в ближайшее время.

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