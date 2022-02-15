Россия и Тунис обсудили перспективы развития сферы туризма

Тунис, 15 февраля. Российский временный поверенный в делах Вадим Барабанов встретился с министром туризма североафриканской страны Мухаммадом аль-Муиззом Белхуссейном. По информации посольства РФ, дипломаты обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в соответствующей сфере и затронули вопрос о возобновлении чартерного авиасообщения.

????????????????15 февраля состоялась встреча Временного поверенного в делах В.Л.Барабанова с Министром туризма Туниса М.Бельхасеном. Рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества в туристической сфере, в том числе вопрос о возобновлении чартерного авиасообщения.#Тунис pic.twitter.com/XU68JHScsI — Russian Embassy, Tunisia (@AmbRusTun) February 15, 2022

Ранее Ассоциация туроператоров РФ сообщила, что тунисские власти пересмотрели условия прибытия иностранных гостей в страну. Для непривитых от коронавируса отменили карантин при въезде, но оставили ПЦР-тест, а вакцинированным туристам с 15 февраля 2022 года не нужны экспресс-проверки до вылета, только сертификат с QR-кодом на английском языке.

При этом Главное управление гражданской авиации Туниса сохранило декларацию здоровья E7mi Border Health Form. Анкету запросят в электронном или бумажном виде при регистрации на рейс. Если заполненная форма отсутствует, тогда сотрудники иммиграционной службы не пропустят пассажира через пограничный контроль.