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Россия и Тунис обсудили перспективы развития сферы туризма

Весь мир
Россия и Тунис обсудили перспективы развития сферы туризма
pixabay.com  /  Public Domain

Тунис, 15 февраля. Российский временный поверенный в делах Вадим Барабанов встретился с министром туризма североафриканской страны Мухаммадом аль-Муиззом Белхуссейном. По информации посольства РФ, дипломаты обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в соответствующей сфере и затронули вопрос о возобновлении чартерного авиасообщения.

Ранее Ассоциация туроператоров РФ сообщила, что тунисские власти пересмотрели условия прибытия иностранных гостей в страну. Для непривитых от коронавируса отменили карантин при въезде, но оставили ПЦР-тест, а вакцинированным туристам с 15 февраля 2022 года не нужны экспресс-проверки до вылета, только сертификат с QR-кодом на английском языке.

При этом Главное управление гражданской авиации Туниса сохранило декларацию здоровья E7mi Border Health Form. Анкету запросят в электронном или бумажном виде при регистрации на рейс. Если заполненная форма отсутствует, тогда сотрудники иммиграционной службы не пропустят пассажира через пограничный контроль.

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