Щербакова наотрез отказалась комментировать ситуацию вокруг Валиевой

Пекин, 15 февраля. Действующая чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова наотрез отказалась комментировать ситуацию вокруг россиянки Камилы Валиевой.

Российская фигуристка подчеркнула, что происходящее из-за сомнительной допинг-пробы ее соотечественницы никак не отражается на тренировочном процессе. Она отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу.

«Про Камилу вообще никак не комментирую. Мы с ней лично общаемся, но здесь никак комментировать не буду», — цитирует Щербакову издание «Чемпионат».

Напомним, накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней Валиевой участвовать в личном турнире ОИ-2022, невзирая на ранее подтвержденный положительный допинг-тест и апелляции МОК, ISU и WADA.

Валиева лидирует по итогам короткой программы на пекинских Играх, спортсменка получила 82,16 балла. Второй идет Щербакова. Россиянка Александра Трусова не попала в тройку лучших, заняв четвертое место.