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Щербакова наотрез отказалась комментировать ситуацию вокруг Валиевой

Олимпийские игры 2022
Щербакова наотрез отказалась комментировать ситуацию вокруг Валиевой
TACC  /  Бобылев Сергей

Пекин, 15 февраля. Действующая чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова наотрез отказалась комментировать ситуацию вокруг россиянки Камилы Валиевой.

Российская фигуристка подчеркнула, что происходящее из-за сомнительной допинг-пробы ее соотечественницы никак не отражается на тренировочном процессе. Она отказалась давать какие-либо комментарии по этому поводу.

«Про Камилу вообще никак не комментирую. Мы с ней лично общаемся, но здесь никак комментировать не буду», — цитирует Щербакову издание «Чемпионат».

Напомним, накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил 15-летней Валиевой участвовать в личном турнире ОИ-2022, невзирая на ранее подтвержденный положительный допинг-тест и апелляции МОК, ISU и WADA.

Валиева лидирует по итогам короткой программы на пекинских Играх, спортсменка получила 82,16 балла. Второй идет Щербакова. Россиянка Александра Трусова не попала в тройку лучших, заняв четвертое место.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Щербакова наотрез отказалась комментировать ситуацию вокруг Валиевой
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