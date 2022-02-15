Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 21:42
21:25
Весь мир
Многолетнее присутствие миротворцев ООН усугубило кризис в Мали
21:23
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о здоровье ведущего после перенесенного два года назад инсульта
21:20
Спорт
Адвокат Валиевой назвал несправедливыми слова члена МОК об источнике допинга
21:20
Видео
Эксперты подписали Санкт-Петербургскую карбоновую декларацию
21:19
Олимпийские игры 2022
Вячеслав Фетисов назвал Валиеву самой талантливой фигуристкой в истории
21:17
Олимпийские игры 2022
Ямальский Дед Мороз назвал Валиеву стремительной, как северный ветер
21:14
Весь мир
Ложь и клевета: журналисты ЦАР опровергли антироссийские вбросы западных СМИ
21:10
Весь мир
Журналисты ЦАР доказали причастность персонала миссии EUTM к обучению боевиков
21:07
Весь мир
Зоозащитники ЦАР поймали трех браконьеров в охраняемом парке Баминги
21:03
Весь мир
Визит Эрдогана в ОАЭ перекраивает баланс сил на Ближнем Востоке
Все новости

Лейсан Утяшева решила сменить фамилию
Шоу-бизнес
Лейсан Утяшева решила сменить фамилию
Pr Scr youtube.com  /  Ляйсан Утяшева

Москва, 15 февраля. Известная фигуристка и супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева приняла важное решение. Она хочет взять фамилию мужа. Об этом девушка заявила в эфире своего авторского шоу «Дерзкая готовка».

Такой сюрприз спортсменка решила приготовить для супруга на десятую годовщину их свадьбы.

«Я до сих пор Ляйсан Утяшева, уже как десятый год. Я вот думаю, может, действительно, на десяточку, сделать ему приятное, сделать сюрприз. Надо такой пронзительный ролик: «Ляйсан Утяшевой больше нет». В стиле Бузовой еще», — заявила ведущая.

Комик и гимнастка поженились в 2012 году. У пары двое детей: восьмилетний сын Роберт и шестилетняя дочь София. Девятую годовщину возлюбленные отмечали в Париже.

Известно, что телеведущий и юморист тоже удивляет. Он недавно написал книгу. Речь идет о приключенческом романе для всех возрастов под странным названием «Петерсы. Дети океанов».

Известно, что сюжет книги разворачивается в Англии XIX века. Главный герой — девятилетний Майкл, мать которого отправляется в Полинезию для изучения местной флоры и фауны. Мальчик вместе с сестрой и папой Джорджем сильно скучают, и семья отправляется к матери, чтобы воссоединиться.

Воля признался, что книга появилась после того, как он придумал сказку, которую рассказывал вместе с Ляйсан детям.

«Наши дети невольно стали прототипами главных героев. В какой-то момент сказка стала настолько большой, что уже не хватало недели на то, чтобы рассказать ее по частям перед сном. И стало понятно, что надо писать книгу», — рассказал комик.

Павел Воля ранее рассказывал, как создавалась книга.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Лейсан Утяшева решила сменить фамилию
фамилия павел воля ляйсан утяшева ляйсан воля
Комментировать