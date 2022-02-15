Лейсан Утяшева решила сменить фамилию

Москва, 15 февраля. Известная фигуристка и супруга комика Павла Воли Ляйсан Утяшева приняла важное решение. Она хочет взять фамилию мужа. Об этом девушка заявила в эфире своего авторского шоу «Дерзкая готовка». Такой сюрприз спортсменка решила приготовить для супруга на десятую годовщину их свадьбы.

«Я до сих пор Ляйсан Утяшева, уже как десятый год. Я вот думаю, может, действительно, на десяточку, сделать ему приятное, сделать сюрприз. Надо такой пронзительный ролик: «Ляйсан Утяшевой больше нет». В стиле Бузовой еще», — заявила ведущая.

Комик и гимнастка поженились в 2012 году. У пары двое детей: восьмилетний сын Роберт и шестилетняя дочь София. Девятую годовщину возлюбленные отмечали в Париже.

Известно, что телеведущий и юморист тоже удивляет. Он недавно написал книгу. Речь идет о приключенческом романе для всех возрастов под странным названием «Петерсы. Дети океанов».

Известно, что сюжет книги разворачивается в Англии XIX века. Главный герой — девятилетний Майкл, мать которого отправляется в Полинезию для изучения местной флоры и фауны. Мальчик вместе с сестрой и папой Джорджем сильно скучают, и семья отправляется к матери, чтобы воссоединиться.

Воля признался, что книга появилась после того, как он придумал сказку, которую рассказывал вместе с Ляйсан детям.

«Наши дети невольно стали прототипами главных героев. В какой-то момент сказка стала настолько большой, что уже не хватало недели на то, чтобы рассказать ее по частям перед сном. И стало понятно, что надо писать книгу», — рассказал комик.

Павел Воля ранее рассказывал, как создавалась книга.