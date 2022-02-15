Конференция «Арктика: гуманитарные векторы развития» стартовала в Москве

В отеле Mariott в центре Москвы встретились специалисты из стран Европы, США и России, чтобы обсудить актуальные проблемы арктического региона.

Россия еще год будет председательствовать в Арктическом совете. Конференция «Арктика: гуманитарные векторы развития», организованная Московским государственным лингвистическим университетом, собрала около 140 докладов от 180 специалистов из России, Скандинавии, США, Венгрии, Эстонии и Италии. В мероприятии приняли участие 40 университетов, 20 научных центров и лабораторий, восемь общественных организаций, а также независимые исследователи и деятели искусств.

«Цель нашей конференции — предоставить международную и междисциплинарную платформу для обобщения результатов исследования Арктики в области социально-гуманитарных наук. Для обмена опытом междисциплинарных исследований арктического региона. Для определения перспектив дальнейшего участия ученых-гуманитариев в реализации социально-экономических приоритетов в данном регионе», — заявила на открытии конференции ректор МГЛУ Ирина Краева.

На конференции будут подняты вопросы эксплуатации экономического потенциала Арктики, в том числе проблемы освоения природных ресурсов региона, научно-техническое сотрудничество разных стран и вопросы логистики. Кроме того, мировое сообщество обеспокоено вопросами изменения климата и предотвращения чрезвычайных ситуаций в условиях крайнего севера. Однако директор АНО «Институт перевода» Евгений Резниченко высказал опасение относительно того, что бурное участие стран в освоении Арктики может перерасти в «дележку» природных ресурсов.

«Будет горько, если человечество, как ни раз уже делало в отношении других частей суш и океана, набросится на этот ледяной остров, как набрасывается по команде «фас» свора собак на своих жертв, как терзают клешни и ковши супер-технологичных машин тонкий плодородный слой планеты в алчной погоне за подземными сокровищами. Словно эти сокровища принесли благоденствие и счастье человечеству и человеку», — философски подошел к вопросу освоения арктических земель Евгений Резниченко.

Отдельно учеными ставится вопрос сохранения идентичности малых народностей Арктики, а главным образом — языка. Местными жителям, в том числе и из-за глобального потепления, приходится покидать свои территории и ехать туда, где их не понимают, причем порой даже родственные им этнические группы. Как говорят лингвисты: «Язык задокументировать можно, а знания и менталитет — нет». Пример важности сохранение исторических корней привел профессор МГЛУ Александр Петров.

«Разделяет США и Россию буквально два острова, это большой и малый диаметр, это единый народ. Но практически искусственно была проведена линия, разделяющая два государства. И очень важно, чтобы вот эти разделяющие линии, они не разделяли народы. Потому что, если мы разделяем народы, это приводит к определенным проблемам», — уверен профессор МГЛУ.

Конференция «Арктика: гуманитарные векторы развития» продлится в столице до 16 февраля.