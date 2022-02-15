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Генштаб армии Мали укрепит коммуникационное сотрудничество со СМИ

Весь мир
Генштаб армии Мали укрепит коммуникационное сотрудничество со СМИ
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 15 февраля. Руководство национальной армии Мали завершило двухдневную пресс-конференцию. Об этом сообщает Генштаб вооруженных сил республики.

Мероприятие посетил заместитель генерального инспектора по делам армии бригадный генерал Бреима Диабате, начальник штаба Национальной гвардии, полковник Елисей Жан Дао, директор Миротворческой школы (EMP-ABB) Алиун Блондин Бей, полковник Сулейман Сангаре, начальник Центра управления сектором безопасности (DCAF) Алексис Ндайизейе и представители местных изданий. Организацией пресс-конференции занимались сотрудники Управления информации и связей с общественностью вооруженных сил (DIRPA).

«Эти два дня позволили нам рассмотреть проблемы, связанные с коммуникацией между правительственными войсками и работниками СМИ, чтобы в дальнейшем создать более эффективную основу для сотрудничества. Главной темой обсуждения стала «информация в области безопасности для сохранения социальной и национальной сплоченности», — указано в официальном коммюнике Генштаба.

Обмен мнениями позволил участникам мероприятия провести анализ качества взаимодействия между армией и журналистами, а также выявить его сильные и слабые стороны. Диабате заявил, что ВС Мали готовы предоставлять изданиям необходимую информацию об обстановке в республике, чтобы местное население узнавало о происходящих в стране событиях из проверенных источников.

Генштаб армии Мали укрепит коммуникационное сотрудничество со СМИ
flickr.com / Mark Fischer

Ранее генеральный секретарь Минобороны полковник Мадани Дембеле рассказал корреспондентам о текущей ситуации с безопасностью государства. По его мнению, военные формирования должны тесно сотрудничать со СМИ, чтобы сохранить в Мали социальную сплоченность.

Африканские аналитики и военные эксперты считают, что успехи правительственных войск напрямую связаны со сближением Москвы и Бамако. Комплексная поддержка России позволила армии перейти в наступление и начать активную фазу борьбы с террористическими группировками.

Также на обстановку повлияли сообщения о прибытии в страну российских инструкторов, которых иностранные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Слух о дислокации отечественных специалистов в населенный пункт Банкасс обратил в бегство боевиков, которые скрывались в его окрестностях.

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