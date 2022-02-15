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Шольц не стал прямо отвечать на вопрос о санкциях против «Северного потока — 2»

Политика
Шольц не стал прямо отвечать на вопрос о санкциях против «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос о санкциях против газопровода «Северный поток — 2».

Речь об этом шла в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Когда журналисты спросили о возможности введения ограничений против трубопровода, то прямого ответа Шольц дать не смог.

«Мы хотим мирного развития ситуации в Европе, чтобы на Украине дело не дошло до военного конфликта. Если до этого дойдет, то это будет иметь масштабные последствия — нам всем это ясно», — сказал немецкий канцлер.

По словам Шольца, необходимо обеспечить транзит газа в Европу через Украину, Белоруссию и Польшу, по «Северному потоку — 1». Он добавил, что основная задача сейчас заключается в возможности избежать вооруженного конфликта, а «не указывании друг на друга пальцем».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Шольцем риски, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток — 2». По его словам, на эту тему у них произошли разногласия.

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