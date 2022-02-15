Мы сначала предлагаем лучшее: Алексей Леонков об «ответе на ответ» Запада

История с российскими инициативами по гарантиям коллективной безопасности тянется с конца декабря прошлого года. Главные адресаты документа, США и НАТО, третий месяц продолжают забалтывать тему, не давая окончательных ответов на четко поставленные вопросы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, видимо, устав ждать сколь-нибудь внятной реакции на озвученные проблемы, несколько дней назад обратился к Евросоюзу и Альянсу с письмом, в котором потребовал обозначить наконец их точку зрения по поводу рожденной на Смоленской площади темы. Без внимания его «эпистоляция», конечно, не осталась… Вот только внимание это в Москве назвали анекдотичным — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» отозвалась о нем так:

«Ответы были даны не теми, кому писали письма: в современной обстановке бывает и такое. Пишешь одному — отвечает другой. Похоже на анекдот, но и такое случается. Писали в национальном качестве, каждому государству, министрам иностранных дел, а почему-то за них за всех ответили Столтенберг и Боррель».

Итогом же всех этих западных дипломатических «прыжков и ужимок» стал наш ответ на встречные предложения США и НАТО. Текст его пока не опубликован, но, по словам Лаврова, за этим дело не станет.

«Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего», — сказал шеф российской дипломатии, отвечая на вопрос корреспондента RT.

Prt Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

О предполагаемом содержании документа ФАН побеседовал с военным экспертом Алексеем Леонковым.

«Я думаю, что там содержатся, скорее всего, все те же самые положения, которые мы делали изначально, но уже более конкретные. То есть раньше мы предполагали, что будет диалог, но столкнулись с деструктивной реакцией. Поэтому я думаю, что на тех «десяти листах», о которых говорит Лавров, есть определенного рода конкретика в виде предложений, которые уже не обсуждаются. То есть пункты, которыми мы поступаться не будем, но допускаем по ним некую дискуссию. Известно, что мы сначала предлагаем лучшие условия для наших оппонентов. Чтобы они могли сохранить свое лицо… Но нас же считают некими «недочеловеками». Воспринимают нас «страной с разорванной экономикой», «бензоколонкой»… Но мы всегда застаем их врасплох», — сделал вывод Леонков.

Очень хочется надеяться на благоразумие Запада. На то, что он все-таки пойдет навстречу России. Тем более что ничего невыполнимого в ее требованиях нет. Да и сама Россия уже далеко не та, что была в недоброй памяти «святых 90-х», когда министра иностранных дел ельцинского правительства Андрея Козырева во всем мире с издевкой называли «мистером Да».