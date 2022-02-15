Полковник Стариков раскрыл схему быстрого обогащения США на мифе о вторжении на Украину

Вашингтон, 15 февраля. В Вашингтоне нашли способ спасти свою экономику за счет Украины.

Вернее, за счет паники, раздуваемой вокруг воображаемого вторжения на Украину, и страхе лидеров Евросоюза. Американцы рассчитывают поднять накал истерии до такого уровня, что крупнейшие европейские магнаты и даже политические лидеры начнут метаться в поисках места для хранения всех своих активов на случай войны, которая, как сообщают СМИ, вот-вот захлестнет весь континент. США предложат свои услуги «тихой гавани» для хранения всех средств Евросоюза и с помощью этих денег задавят свою инфляцию.

Довольно-таки хитрую схему быстрого обогащения и спасения своей экономики за счет страха европейского бизнеса в эфире украинского телеканала «НАШ» раскрыл эксперт в сфере безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, подчеркнув, что первой пташкой в вопросе масштабного вывода средств может стать Германия. Вполне возможно, что именно такие услуги (безопасного хранилища) Олафу Шольцу предложил на недавней встрече Джо Байден. Действия канцлера ФРГ в ближайшие несколько дней покажут, удалось ли США подцепить Европу на крючок. Эксперт отметил, что Германия в этом плане — самая крупная и, возможно, главная рыба. Если уж крупнейшая экономика ЕС начнет эвакуировать деньги и активы за океан, этому примеру быстро последуют и другие.

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«Могу озвучить свою версию того, почему США вообще гонят всю эту волну с нападением на Украину. Никто не пытается таким образом как-то надавить на Киев и уж тем более на Москву. Все намного проще. Сейчас в США огромные проблемы с экономикой — инфляция и тому подобное. Для того, чтобы спасти экономику, они пытаются перетянуть на свою территорию все капиталы Европы. Всех европейских банкиров последовательно запугивают войной, повышая каждый день градус. Вашингтон в то же время устраивает у себя тихую гавань. Сейчас Европа вся испугалась и сейчас увидите, если Олаф Шольц — первая экономика в ЕС — начнет выводить деньги в США, значит они выиграли, схема сработала», — расшифровал трюк США полковник в отставке.

По словам Старикова, Вашингтон этой аферой пытается убить сразу двух зайцев — перевести европейские финансы в американские банки и в буквальном смысле опустошить Европу, сделав этот рынок нерентабельным для Китая. К геополитике все эти манипуляции практически не имеют никакого отношения. Как всегда, все закручивается вокруг больших денег и передела рынков.

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