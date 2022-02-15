Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 20:13
20:11
Экономика
Эксперты рассказали, в каких российских товарах остро нуждаются иностранные потребители
20:11
Спорт
Карраскаль готовится пройти медосмотр перед переходом в ЦСКА
20:10
Экономика
Правительство РФ ограничило субсидирование зарядных станций для электромобилей
20:08
Экономика
Россияне стали покупать через интернет больше техники и меньше еды
20:07
Армия
MW: новый самолет А-100 «Премьер» позволит ВКС РФ достичь превосходства в воздухе
20:05
Происшествия
В Липецке завершились поиски пропавших после тренировки мальчиков 10 и 11 лет
20:05
Армия
Ракетные пуски комплекса «Точка-У» в ходе учений в Белоруссии показали на видео
20:04
Происшествия
Велосипедист сбил тиктокера Даню Милохина в Москве
20:04
Политика
Канцлер ФРГ Шольц назвал доверительной встречу с Путиным в Москве
20:02
Олимпийские игры 2022
Щербакова назвала плодотворной работу с тренерским штабом Тутберидзе
Все новости

Полковник Стариков раскрыл схему быстрого обогащения США на мифе о вторжении на Украину

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 19:39
Экономика
Полковник Стариков раскрыл схему быстрого обогащения США на мифе о вторжении на Украину
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 15 февраля. В Вашингтоне нашли способ спасти свою экономику за счет Украины.

Вернее, за счет паники, раздуваемой вокруг воображаемого вторжения на Украину, и страхе лидеров Евросоюза. Американцы рассчитывают поднять накал истерии до такого уровня, что крупнейшие европейские магнаты и даже политические лидеры начнут метаться в поисках места для хранения всех своих активов на случай войны, которая, как сообщают СМИ, вот-вот захлестнет весь континент. США предложат свои услуги «тихой гавани» для хранения всех средств Евросоюза и с помощью этих денег задавят свою инфляцию.

Довольно-таки хитрую схему быстрого обогащения и спасения своей экономики за счет страха европейского бизнеса в эфире украинского телеканала «НАШ» раскрыл эксперт в сфере безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, подчеркнув, что первой пташкой в вопросе масштабного вывода средств может стать Германия. Вполне возможно, что именно такие услуги (безопасного хранилища) Олафу Шольцу предложил на недавней встрече Джо Байден. Действия канцлера ФРГ в ближайшие несколько дней покажут, удалось ли США подцепить Европу на крючок. Эксперт отметил, что Германия в этом плане — самая крупная и, возможно, главная рыба. Если уж крупнейшая экономика ЕС начнет эвакуировать деньги и активы за океан, этому примеру быстро последуют и другие.

Полковник Стариков раскрыл схему быстрого обогащения США на мифе о вторжении на Украину
Global Look Press / Al Drago/Consolidated News Photos

«Могу озвучить свою версию того, почему США вообще гонят всю эту волну с нападением на Украину. Никто не пытается таким образом как-то надавить на Киев и уж тем более на Москву. Все намного проще. Сейчас в США огромные проблемы с экономикой — инфляция и тому подобное. Для того, чтобы спасти экономику, они пытаются перетянуть на свою территорию все капиталы Европы. Всех европейских банкиров последовательно запугивают войной, повышая каждый день градус. Вашингтон в то же время устраивает у себя тихую гавань. Сейчас Европа вся испугалась и сейчас увидите, если Олаф Шольц — первая экономика в ЕС — начнет выводить деньги в США, значит они выиграли, схема сработала», — расшифровал трюк США полковник в отставке.

По словам Старикова, Вашингтон этой аферой пытается убить сразу двух зайцев — перевести европейские финансы в американские банки и в буквальном смысле опустошить Европу, сделав этот рынок нерентабельным для Китая. К геополитике все эти манипуляции практически не имеют никакого отношения. Как всегда, все закручивается вокруг больших денег и передела рынков.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предупредил о возможной диверсии США на Запорожской АЭС.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Полковник Стариков раскрыл схему быстрого обогащения США на мифе о вторжении на Украину
украина россия сша евросоюз инфляция война банкиры
Комментировать