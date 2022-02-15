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Сатановский: отход к западным границам СССР позволит НАТО наладить диалог с Россией

Армия
Сатановский: отход к западным границам СССР позволит НАТО наладить диалог с Россией
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 15 февраля. Россия будет чувствовать себя в безопасности, когда инфраструктура НАТО будет отброшена к западным границам бывшего СССР, заявил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт объяснил, при каких условиях военная инфраструктура НАТО перестанет быть опасной для России. Он напомнил, что после распада Советского Союза военно-политический блок продвинулся на расстояние от 600 до 1500 километров к российским границам. Сатановский отметил, что предложения Москвы по безопасности предполагают отход Североатлантического альянса к западным границам СССР, передает «Экономика сегодня».

«Это к вопросу о том, а что это Путин вдруг условия какие-то начал выдвигать? "Наверно, он думает только о том, чтобы запустить "Северный поток — 2". А давайте мы ему скажем, что, если он не будет вести себя конвенционально, мы "СП-2" не запустим". Логика. Интернет забит таким бредом», — говорит эксперт.

По его словам, Россия восстановила свой военный потенциал. Сатановский назвал уникальными темпы перевооружения войск, а также обратил внимание на появление у ВС РФ гиперзвукового оружия. Однако все это не отменяет опасности, которую представляет для России нынешний расклад сил в Восточной Европе.

Политолог убежден, что наладить диалог с Москвой странам НАТО удастся только в том случае, если будет ликвидирована передовая инфраструктура НАТО. При этом он подчеркнул, что перед Москвой и Петербургом следует сформировать так называемое предполье, исключающее возможность быстрого ракетного удара по ним.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад применяет политику сдерживания, которая является прямой угрозой нацбезопасности страны. По его словам, Москва не имеет права закрывать глаза на это.

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россия безопасность нато сатановский
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