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Акции «Яндекса» подорожали почти на 8% после публикации данных о выручке компании

Экономика
Акции «Яндекса» подорожали почти на 8% после публикации данных о выручке компании
pixabay.com/PD

Москва, 15 февраля. Публикация информации об итогах работы компании «Яндекс» в 2021 году вызвала всплеск интереса к ее акциям, сообщает «Финам».

Данные торгов по состоянию на 13:08 по Москве свидетельствуют, что стоимость акций на фоне публикации финотчетности корпорации выросла на 7,63% до 3734,6 рубля за единицу. К вечеру показатель повысился уже почти на 11%.

Компания в 2021 году понесла убытки по US GAAP в размере 14,65 млрд рублей. В 2020 году прибыль «Яндекса» по US GAAP составила 20,3 млрд рублей.

Несмотря на финансовые потери, общая прибыль компании в 2021 году выросла на 54% до 356,171 млрд рублей. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2022 года общая прибыль «Яндекса» может достичь 490-500 млрд рублей.

«Яндекс» не будет устанавливать счетчики исследовательской компании Mediascope для измерения российской аудитории в интернете. При этом компания готова передавать обезличенную информацию для анализа аудитории.

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