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Сайт украинского Минобороны перестал работать

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 19:39
Общество
Сайт украинского Минобороны перестал работать
Міністерство оборони України  /  пресс-служба

Киев, 15 февраля. Сбой в работе ряда сайтов был зафиксирован на Украине.

Выявлены проблемы с работой порталов крупных украинских банков. На сайт «Приватбанка» была совершена DDos-атака, которая продолжалась на протяжении нескольких часов.

«Не исключено, что агрессор прибег к тактике малых мысов, потому что по большей части его агрессивные планы не работают», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Страницы сайта украинского Минобороны перестали загружаться, сообщает NewsOne. Кроме того, атака идет на сайт Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что YouTube снова заблокировал на своей площадке трансляцию телеканала «Первый независимый», против которого ранее ввели ограничения на Украине.

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украина интернет сбой
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