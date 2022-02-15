Путин рассказал, что Россия будет действовать по плану в сфере безопасности

Москва, 15 февраля. Президент России Владимир Путин рассказал о том, что будет определять политику Москвы по вопросам безопасности.

Российский лидер заметил, что страна будет в дальнейшем действовать согласно плану, который складывается из реальной обстановки на местах.

"Кто может ответить на то, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас", — заявил он.

Ранее Путин заявил, что ситуация, которая сложилась в Донецкой и Луганской народных республиках, является геноцидом.