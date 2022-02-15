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Оливер Лауридсен заявил, что сборная Дании хочет отомстить России за поражение на ОИ

Олимпийские игры 2022
Оливер Лауридсен заявил, что сборная Дании хочет отомстить России за поражение на ОИ
Global Look Press  /  Ludvig Thunman/Keystone Press Agency

Пекин, 15 февраля. Защитник сборной Дании по хоккею Оливер Лауридсен рассчитывает, что его национальная команда возьмет реванш за поражение от России на ОИ-2022.

Датский хоккеист Оливер Лауридсен поделился мнением о предстоящем матче со сборной России, который пройдет на пекинской Олимпиаде 16 февраля. Он рассчитывает, что национальная команда возьмет реванш за поражение в игре группового этапа. Первый матч сборных Дании и России завершился победой команды Алексея Жамнова со счетом 2:0. Слова Лауридсена приводит РИА Новости.

«В матче группового этапа со сборной России мы играли здорово, нам не хватило чуть-чуть, чтобы отнять очки у россиян. Думаю, нам нужно будет сыграть так же. Да, сборная России — это единственная команда, обыгравшая нас здесь. Думаю, четвертьфинал — подходящее время, чтобы отомстить», — подчеркнул датский хоккеист.

В матче квалификационного этапа ОИ-2022 сборная Дании победила Латвию. Встреча на арене «Укэсун Спортс-центр» завершилась со счетом 4:2.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Оливер Лауридсен заявил, что сборная Дании хочет отомстить России за поражение на ОИ
россия хоккей дания ои-2022 лауридсен
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