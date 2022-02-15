Эксперты рассказали, в каких российских товарах остро нуждаются иностранные потребители

Эксперты, принявшие участие в программе «В десятку» С Дмитрием Пановым, рассказали, как, невзирая на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, им удается развивать сотрудничество с иностранными партнерами, организуя поставки за рубеж продукции российских производителей.

Санкт-Петербург поставляет на экспорт, помимо минерального сырья и продукции нефтегазового сектора, легковые автомобили, газетную бумагу, специализированный автотранспорт, электрические двигатели, механическое оборудование, аппаратуру связи. Между тем российские компании производят значительно больше товаров, которые востребованы на зарубежных рынках, но с трудом находят там каналы сбыта. Одной из компаний, которые специализируются на помощи российским производителям по выводу своей продукции на зарубежные рынки, является консалтинговое агентство Weconn.

«Мы занимаемся выводом российских производителей на иностранные рынки. У нас открыто несколько офисов в Европе, например, в Италии, в Германии, в Эстонии. В прошлом году мы стали активно работать с Казахстаном, Арменией и другими странами ближнего зарубежья. На сегодняшний день с нами работают порядка 200 клиентов из абсолютно разных отраслей, которым помогаем с выводом продукции на иностранные рынки», — рассказала генеральный директор Weconn Наталья Проказова.

По словам консультанта, пандемия коронавируса и обострение политической конфронтации РФ и Запада не сильно отразилось на торговле между российскими компаниями и их европейскими и американскими партнерами.

«Кому война, кому мать родна. Санкции в первую очередь имеют политическую подоплеку, и, конечно, в Европе муссируется тема России, эскалации конфликта с Украиной. Но реальный сектор, покупатели гречки и других продуктов питания, которые традиционно закупаются из России, или оборудования — далеки от этого. Если говорить вообще про пандемию, то мы видим, что нашим коллегам из Европы приходится сложнее, чем нам, потому что, несмотря ни на что, у нас все-таки государство идет навстречу бизнесу. В Европе наши коллеги, которые с нами сотрудничают, уже два года сидят дома, находятся на жестком «хоум офисе», — отметила Наталья Проказова.

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«Особенно там сейчас востребовано все, что связано с лесом, ОSB-плитой, фанерой, деревянной мебелью, то есть древесиной, которая подверглась первичному виду обработки. Вторым востребованным товаром являются продукты питания, любая кондитерка: конфеты, мороженое, шоколадки. Один из наших самых первых кейсов — это был иван-чай из Ленобласти. Компания, которая его производит, сразу заключила контракт с немецкой сетевой компанией на сумму 30 млн рублей», — рассказала Наталья Прозорова.

Такая ситуация создает уникальные условия для российских производителей, которые хотят организовать поставки своей продукции в страны Европы, отметила консультант.

Петербургская компания «Смарт Аркитектс», специализирующаяся на проектировании и производстве зарядных станций для электромобилей, сумела организовать поставки своего оборудования не только в Европу, но также в Америку.

«У нас есть представительство в Германии. В Европе, если не брать Норвегию и Нидерланды, ситуация более-менее одинакова: там катастрофически не хватает базовых зарядных станций. Сейчас мы выходим на рынки США через совместное предприятие. Индия очень сильно интересуется нашей продукцией. Для каждого из рынков мы создаем отдельные решения: индусам, например, нужно дешевое оборудование для зарядки трициклов и скутеров, американцам нужно что-то более передовое, рассчитанное для целых коммерческих автопарков», — рассказал гендиректор «Смарт Аркитектса» Юрий Орлов.

В России, по его словам, продукция компании пока не так сильно востребована, но уже наметился спрос на Дальнем Востоке.

«Там находится наибольшее количество электромобилей в России. В первую очередь это связано с тем, что там активно завозят их из Китая и Японии», — пояснил Юрий Орлов.

Эксперт видит большие перспективы рынка оборудования для зарядки электромобилей и сопутствующих товаров, поскольку отказ от двигателей внутреннего сгорания стоит в перспективе развития многих автопроизводителей.

«Сейчас в России около тысячи электрозаправок. А вот в китайском г. Шеньчжень, в котором проживают 12 миллионов человек, их уже около 100 тысяч», — рассказал Юрий Орлов.

Преимуществом российских компаний перед иностранными эксперт считает то, что российские производители стараются контролировать весь процесс производства: от проектирования до выхода готовых изделий с конвейера, что исключает блокировку работы изделий со стороны.

«Мы себя чувствуем уверенно, потому что создали собственные контроллеры управления зарядными станциями. Компонентная база используется тайваньская и других стран Юго-Восточной Азии, но сами контроллеры и, самое главное, прошивки на них созданы нами. Отличие наших изделий от других производителей в том, что их невозможно взять и отключить из-за рубежа, как было, например, однажды с турбинами иностранного производства. Кроме этого, мы компания полного цикла, других таких компаний я не знаю», — отметил Юрий Орлов.

Российским производителям надо активнее выводить свою продукцию на мировые рынки, считают эксперты. Неуверенность в своих силах, по их мнению, приводит к тому, что место качественной российской продукции занимают суррогаты других производителей, лишая российских производителей заслуженной прибыли.