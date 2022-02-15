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Госдума в первом чтении поддержала инициативу введения единого налогового счета

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 19:24
Экономика
Госдума в первом чтении поддержала инициативу введения единого налогового счета
inforeactor.ru  /  Никифорова Анастасия

Москва, 15 февраля. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение единого налогового счета, который позволит уплачивать налоги одним платежом. Планируется, что начать действовать норма должна с 1 января 2023 года.

Документ разработан группой депутатов во главе с председателем бюджетного комитета Андреем Макаровым. Он направлен на упрощение порядка уплаты налогов и других обязательных платежей. Действие закона позволит создать более комфортные условия для налогоплательщиков и сократит время оформления расчетов.

«Таким счетом смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Закон избавит их от необходимости заполнять многочисленные платежные поручения с большим количеством реквизитов. Все налоговые обязательства можно будет оплатить единым платежом — достаточно будет указать только свой ИНН и сумму каждого налога», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Между тем депутат Государственной думы Ярослав Нилов предложил новую налоговую льготу для семейных пар. Он считает, что общую сумму вкладов семьи, необлагаемых налогом и оформленных на одного или обоих супругов, необходимо повысить до 2 млн рублей.

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