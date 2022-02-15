Одессит рассказал, как поддержавшие госпереворот горожане в спешке едут на Западную Украину

Последние несколько недель западные СМИ постоянно публикуют ничем не подтвержденные сообщения о якобы готовящейся «агрессии» в отношении Украины. В связи с этим из страны за последние дни уехали многие депутаты и олигархи.

Однако покидают Украину или готовятся из нее уехать и обычные граждане, которые в 2014 году активно поддерживали госпереворот. Об этом ФАН сообщили крымчане, которым звонят родственники с Украины и рассказывают о массовой эвакуации во Львов всех, кто хоть как-то причастен к постмайданной украинской власти и коррупционным финансовым схемам. Спрашивают о возможной дате «нападения».

Корреспонденту ФАН удалось выяснить, что чаще всего люди спрашивают у родственников: «не собирается ли Россия нападать на Украину?» и «будут ли бомбить Одессу, Харьков и другие города?».

«Мне за вчера позвонили, наверное, человек шесть с одним и тем же вопросом: «А Россия будет нападать?». Один владелец частной клиники поставил всю семью в трехдневную готовность уезжать во Львов. Он как-то связан с киевскими воротилами при власти, поэтому жутко боится, что его посадят, если власть сменится. Доверенные лица мне рассказали, что самые состоятельные люди, причастные к националистическим течениями на Украине, уже либо уехали из страны, либо закрылись в свои подземные бункеры, которые построили на такой случай. И это не шутка», — рассказал ФАН бывший участник «Одесской дружины» Алексей Драгунов, который переехал в Крым несколько лет назад.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Также, по словам экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, в последние недели областная и районные администрации Херсонской области негласно вывозят свои документы на территорию западной части страны. Кроме того, распространяется рекомендация для сотрудников «вывезти своих близких родственников за пределы Украины». Есть сообщения очевидцев о том, что трасса Киев — Чоп забита машинами в сторону западной границы. Поезда Киев — Львов тоже заполнены пассажирами до отказа.

Как отмечает бывший участник «Одесской дружины», характерной чертой всех этих событий является тот факт, что в «побеге» из страны замечены в основном только люди, либо причастные к государственному перевороту 2014 года, либо поддержавшие его впоследствии. Сторонники же так называемого «Антимайдана» — противники украинизации, националистического движения, вступления в НАТО и ассоциации с Евросоюзом — с опасением относятся к сообщениям о возможных военных действиях, но покидать свои дома не собираются.

Тем временем стало известно, что 15 февраля произошел глобальный сбой украинского сегмента интернета. Перестали работать сайты и интернет-банкинг Приватбанка и «Ощадбанка», не открывается сайт минобороны страны.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин иногда шутит по поводу публикаций в западной прессе с датами «вторжения» РФ на Украину. Кроме того, Песков назвал действия США по эвакуации дипломатов с Украины показными.