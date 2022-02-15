Пользователи Сети успокоили испугавшегося войны России и США Максима Фадеева

Москва, 15 февраля. Продюсер и музыкант Максим Фадеев обеспокоился слухами о возможном начале войны России с США. Пользователи Сети ответили ему, что войны не будет, потому что они будут смотреть Олимпиаду и болеть «за наших».

Фадеев опубликовал зимнее фото на своей странице в соцсети Instagram, заявив, что у него есть предчувствие надвигающейся войны с США.

«Всем привет! У меня у одного впечатление, что будем воевать с Америкой? Или это просто разжигают?» — написал музыкант.

Prt Scr instagram.com / @fadeevmaxim

Подписчики продюсера принялись успокаивать его. Пользователи Сети уверены, что все будет хорошо, скоро весна, и спросили, зачем такие мысли негативные нужны сейчас, когда вокруг и так трудно найти что-то позитивное. Другие же комментаторы считают, что Россию пытаются просто запугать, но в ней живут крепкие и терпеливые люди, которые все выдержат.

«Нет, не будем! Будем смотреть Олимпиаду, болеть за наших!»; «Ничего не будет. Так и будут потявкивать и ждать, когда мы первые начнем. А мы не начнем»; «Да никакой войны не будет. Просто они нас выводят из себя. У России нервы крепкие, выдержим»; «Скоро весна! Надо думать о хорошем! О плохом и так слишком много мыслей вокруг», — пишут пользователи Сети в комментариях к посту Фадеева.

Ранее директор украинского Агентства социальных коммуникаций, политолог Сергей Белашко назвал нагнетание военной истерии вокруг Украины большой мистификацией, целью которой является присуждение президенту США Джозефу Байдену Нобелевской премии мира.