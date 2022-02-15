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Литва отправила на Украину военную группу специалистов ПВО

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 19:14
Армия
Литва отправила на Украину военную группу специалистов ПВО
wikipedia.org  /  Lance Cpl. Caitlin Bevel / Public Domain

Вильнюс, 15 февраля. Вильнюс отправил на Украину специалистов из состава батальона противовоздушной обороны литовских ВВС.

Как сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы, военные должны помочь бойцам ВСУ освоить американские системы Stinger.

«Вооружение и техника без знаний и умений ей владеть — ничто, поэтому вместе с системами противовоздушной обороны ближней дальности Stinger мы делимся знаниями и опытом», — подчеркнули представители литовской армии.

Ранее стало известно, что ВСУ сформировали в Донбассе подразделение, вооруженное переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger. Как сообщает телеканал «360», оружие было передано Киеву литовскими властями с одобрения Вашингтона.

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