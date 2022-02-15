Литва отправила на Украину военную группу специалистов ПВО

Вильнюс, 15 февраля. Вильнюс отправил на Украину специалистов из состава батальона противовоздушной обороны литовских ВВС.

Как сообщает пресс-служба Вооруженных сил Литвы, военные должны помочь бойцам ВСУ освоить американские системы Stinger.

«Вооружение и техника без знаний и умений ей владеть — ничто, поэтому вместе с системами противовоздушной обороны ближней дальности Stinger мы делимся знаниями и опытом», — подчеркнули представители литовской армии.

Ранее стало известно, что ВСУ сформировали в Донбассе подразделение, вооруженное переносными зенитно-ракетными комплексами Stinger. Как сообщает телеканал «360», оружие было передано Киеву литовскими властями с одобрения Вашингтона.