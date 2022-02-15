«Лишить чувства юмора!»: Барецкий потребовал запретить Мирзализаде приближаться к границам РФ

Стендаперов, оскорбляющих своими шутками Россию и ее народ, следует лишить чувства юмора. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.
Ранее стало известно, что срок нежелательности пребывания на территории России для стендап-комика Идрака Мирзализаде был сокращен по решению суда. Теперь ему запрещено появляться в России не пожизненно, как того изначально требовало МВД, а лишь до 2035 года. Напомним, что поводом для применения подобного рода санкций по отношению к молодому человеку стала его шутка про «запачканный экскрементами матрас», которая оскорбляла русский народ, обвиненный Мирзализаде в нечистоплотности.
Барецкий убежден, что комик не заслуживал столь щедрого снисхождения властей: по его мнению, стендаперу следует запретить даже приближаться к российским границам.
«Необходимо применить к Мирзализаде ту же меру, которую американский суд применяет к некоторым проштрафившимся мужьям, запрещая им приближаться к своим вторым половинкам на расстояние в 50 метров, — сказал шоумен. — Только в нашем случае оно должно составлять 5000 километров — лишь так мы сможем обезопасить наш народ от тлетворного влияния похабных шуток этого негодника».
Кроме того, заметил писатель, обеспечение подобной меры не позволит комику «ошиваться» даже во многих странах СНГ.
«И это хорошо, ведь русскоязычное население есть и там, — подчеркнул режиссер. — А то будет в украинских барах рассказывать свои байки про матрасы, местная публика наслушается и отправится записываться в их армию, чтобы воевать против нас!»
Собеседника ФАН также крайне не устроил факт того, что нога Мирзализаде получит право вступить на российскую территорию в 2035 году.
«Приедет дряхлый старикашка и начнет шутить тут что ли? Зачем он тут вообще нужен? У нас своих комиков столько, что можно все нары ими заполнить», — убежден Барецкий.
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