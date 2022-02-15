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Лишить чувства юмора: Барецкий потребовал запретить Мирзализаде приближаться к границам РФ
Шоу-бизнес
Лишить чувства юмора: Барецкий потребовал запретить Мирзализаде приближаться к границам РФ
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Стендаперов, оскорбляющих своими шутками Россию и ее народ, следует лишить чувства юмора. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Ранее стало известно, что срок нежелательности пребывания на территории России для стендап-комика Идрака Мирзализаде был сокращен по решению суда. Теперь ему запрещено появляться в России не пожизненно, как того изначально требовало МВД, а лишь до 2035 года. Напомним, что поводом для применения подобного рода санкций по отношению к молодому человеку стала его шутка про «запачканный экскрементами матрас», которая оскорбляла русский народ, обвиненный Мирзализаде в нечистоплотности.

Барецкий убежден, что комик не заслуживал столь щедрого снисхождения властей: по его мнению, стендаперу следует запретить даже приближаться к российским границам.

«Необходимо применить к Мирзализаде ту же меру, которую американский суд применяет к некоторым проштрафившимся мужьям, запрещая им приближаться к своим вторым половинкам на расстояние в 50 метров, — сказал шоумен. — Только в нашем случае оно должно составлять 5000 километров — лишь так мы сможем обезопасить наш народ от тлетворного влияния похабных шуток этого негодника».

«Лишить чувства юмора!»: Барецкий потребовал запретить Мирзализаде приближаться к границам РФ
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Кроме того, заметил писатель, обеспечение подобной меры не позволит комику «ошиваться» даже во многих странах СНГ.

«И это хорошо, ведь русскоязычное население есть и там, — подчеркнул режиссер. — А то будет в украинских барах рассказывать свои байки про матрасы, местная публика наслушается и отправится записываться в их армию, чтобы воевать против нас!»

Собеседника ФАН также крайне не устроил факт того, что нога Мирзализаде получит право вступить на российскую территорию в 2035 году.

«Приедет дряхлый старикашка и начнет шутить тут что ли? Зачем он тут вообще нужен? У нас своих комиков столько, что можно все нары ими заполнить», — убежден Барецкий.

Ранее шоумен рассказал, как отпраздновал День святого Валентина, похоронив влюбленную пару.

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шоу-бизнес комик барецкий стендап мирзализаде
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