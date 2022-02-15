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Кедми: ВМФ РФ мог дать смертоносный ответ на вторжение ВМС США в российские воды

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 19:07
Армия
Кедми: ВМФ РФ мог дать смертоносный ответ на вторжение ВМС США в российские воды
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 15 февраля. Россия могла дать смертоносный ответ на вторжение субмарины ВМС США класса Virginia в свои территориальные воды, но не стала, заявил политолог Яков Кедми.

Кедми в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» описал самый страшный для американских ВМС сценарий после наглой провокации у берегов Курил. Стоит отметить, что подлодка Virginia вторглась в российские воды, после чего ВМФ РФ пришлось применить спецсредства, чтобы заставить ее изменить курс. Кедми говорит, что американцы отделались легким испугом, хотя все могло быть иначе, передает «ПолитЭксперт».

Политолог убежден, что постоянные провокации американских военных доказывают лишь одно — вести мирный диалог с США невозможно. Наглости Пентагона нет предела, поэтому Россия должна жестче реагировать на агрессивные выпады в свой адрес.

«Если подводная лодка была четыре часа на глубине в территориальных водах России, что во время маневров запрещено, она должна была там и остаться. Без всяких разговоров. И тогда весь мир выглядел бы по-другому, и никто бы слова не сказал», — убежден эксперт.

Ранее генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что российские военные могли отправить ко дну американскую субмарину. По его словам, именно так бы и произошло, если бы иностранные моряки проигнорировали предупреждения ВМФ РФ.

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