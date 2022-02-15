Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 20:12
20:10
Экономика
Правительство РФ ограничило субсидирование зарядных станций для электромобилей
20:08
Экономика
Россияне стали покупать через интернет больше техники и меньше еды
20:07
Армия
MW: новый самолет А-100 «Премьер» позволит ВКС РФ достичь превосходства в воздухе
20:05
Происшествия
В Липецке завершились поиски пропавших после тренировки мальчиков 10 и 11 лет
20:05
Армия
Ракетные пуски комплекса «Точка-У» в ходе учений в Белоруссии показали на видео
20:04
Происшествия
Велосипедист сбил тиктокера Даню Милохина в Москве
20:04
Политика
Канцлер ФРГ Шольц назвал доверительной встречу с Путиным в Москве
20:02
Олимпийские игры 2022
Щербакова назвала плодотворной работу с тренерским штабом Тутберидзе
20:01
Экономика
«Газпром нефть» и японская Mitsui планируют совместно развивать низкоуглеродные проекты
19:59
Весь мир
Россия и Тунис обсудили перспективы развития сферы туризма
Все новости

Ситуация на Украине повлияла на рост стоимости золота до ноябрьского максимума

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 19:06
Экономика
Ситуация на Украине повлияла на рост стоимости золота до ноябрьского максимума
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Геополитическая напряженность из-за ситуации на Украине спровоцировала подорожание золота до ноябрьского максимума 2021 года. Спрос за золото увеличился, как и на другие защитные активы, сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Стоимость драгметалла поднялась на 0,23% до 1162,98 доллара за унцию. Интерес инвесторов к золоту вырос даже несмотря на опасения, что ФРС США может увеличить ключевую ставку.

«Рынки реагируют (на геополитику. — Прим. ред.) поиском защитных активов, что оказывает сильную поддержку драгоценному металлу», — отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Неспокойная ситуация, связанная с Украиной, также повлияла на рост стоимости палладия и алюминия. Палладий подорожал на 3,9% до 2398,25 за унцию, цены на алюминий выросли на 3,3% до 3241 доллара за метрическую тонну. Россия является одним из главных поставщиков этих металлов на мировые рынки.

Стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон считает, что нагнетание напряженности вокруг Украины может привести к росту цен на энергоносители. При этом стоимость акций энергетических компаний может упасть.

Экономист Василий Колташов считает, что в неспокойные времена лучше вкладывать деньги в золото. Это надежный актив.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Ситуация на Украине повлияла на рост стоимости золота до ноябрьского максимума
россия золото мировые рынки
Комментировать