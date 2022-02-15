Ситуация на Украине повлияла на рост стоимости золота до ноябрьского максимума

Москва, 15 февраля. Геополитическая напряженность из-за ситуации на Украине спровоцировала подорожание золота до ноябрьского максимума 2021 года. Спрос за золото увеличился, как и на другие защитные активы, сообщает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Стоимость драгметалла поднялась на 0,23% до 1162,98 доллара за унцию. Интерес инвесторов к золоту вырос даже несмотря на опасения, что ФРС США может увеличить ключевую ставку.

«Рынки реагируют (на геополитику. — Прим. ред.) поиском защитных активов, что оказывает сильную поддержку драгоценному металлу», — отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Неспокойная ситуация, связанная с Украиной, также повлияла на рост стоимости палладия и алюминия. Палладий подорожал на 3,9% до 2398,25 за унцию, цены на алюминий выросли на 3,3% до 3241 доллара за метрическую тонну. Россия является одним из главных поставщиков этих металлов на мировые рынки.

Стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон считает, что нагнетание напряженности вокруг Украины может привести к росту цен на энергоносители. При этом стоимость акций энергетических компаний может упасть.

Экономист Василий Колташов считает, что в неспокойные времена лучше вкладывать деньги в золото. Это надежный актив.