София Коэльо советует модные джинсы предстоящего сезона

Лондон, 15 февраля. Популярный модный блогер и стилист София Коэльо, за страницей в Instagram которой следят более 600 тысяч подписчиков, умеет правильно распорядиться бюджетом, чтобы приобрести только необходимые и актуальные вещи.

София филигранно сочетает вещи из актуальнейших трендов и долгоиграющую базу.

Не секрет, что залог идеального образа — актуальные модные джинсы. Сегодня инфлюенсер всем показала, какую модель нужно будет носить в предстоящем весенне-летнем сезоне.

Речь идет о широких, но при этом длинных джинсах с рваными краями внизу.

Коэльо — в голубых джинсах Zara фасона «полная длина». Сверху она надела кроп-топ кофейного оттенка, укороченную винтажную дубленку и объемную меховую панаму оттенка экрю, которая уже второй год не выходит из моды. Образ был дополнен ботильонами с острым носом и миниатюрной сумочкой Gucci.

София Коэльо — без преувеличений, самая стильная девушка в Instagram. Она стала демонстрировать свое уникальное чувство вкуса всего несколько лет назад, просто публикуя свои прогулки. Стилист и инфлюенсер и сегодня продолжает публиковать на своей странице актуальные образы, которые вдохновляют других.

Не так давно, например, София выбрала необычный наряд карамельного цвета. Она надела кожаный тренч цвета какао, кремовое вязаное платье и замшевые сапоги. Образ был дополнен броскими аксессуарами — платком и сумкой с узнаваемым принтом Dior. Завершила образ инфлюенсер очками в узкой оправе.