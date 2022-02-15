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София Коэльо советует модные джинсы предстоящего сезона
Общество
София Коэльо советует модные джинсы предстоящего сезона
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Лондон, 15 февраля. Популярный модный блогер и стилист София Коэльо, за страницей в Instagram которой следят более 600 тысяч подписчиков, умеет правильно распорядиться бюджетом, чтобы приобрести только необходимые и актуальные вещи.

София филигранно сочетает вещи из актуальнейших трендов и долгоиграющую базу.

Не секрет, что залог идеального образа — актуальные модные джинсы. Сегодня инфлюенсер всем показала, какую модель нужно будет носить в предстоящем весенне-летнем сезоне.

Речь идет о широких, но при этом длинных джинсах с рваными краями внизу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SOFIA COELHO (@sofiamcoelho)

Коэльо — в голубых джинсах Zara фасона «полная длина». Сверху она надела кроп-топ кофейного оттенка, укороченную винтажную дубленку и объемную меховую панаму оттенка экрю, которая уже второй год не выходит из моды. Образ был дополнен ботильонами с острым носом и миниатюрной сумочкой Gucci. 

София Коэльо — без преувеличений, самая стильная девушка в Instagram. Она стала демонстрировать свое уникальное чувство вкуса всего несколько лет назад, просто публикуя свои прогулки. Стилист и инфлюенсер и сегодня продолжает публиковать на своей странице актуальные образы, которые вдохновляют других. 

Не так давно, например, София выбрала необычный наряд карамельного цвета. Она надела кожаный тренч цвета какао, кремовое вязаное платье и замшевые сапоги. Образ был дополнен броскими аксессуарами — платком и сумкой с узнаваемым принтом Dior. Завершила образ инфлюенсер очками в узкой оправе.  

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