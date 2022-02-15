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Эксперт Орлов оценил готовность инфраструктуры России к электротранспорту

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 19:01
Экономика
Эксперт Орлов оценил готовность инфраструктуры России к электротранспорту
pixabay.com  /  Joenomias

Санкт-Петербург, 15 февраля. Электромобили и электрозаправки давно стали привычной темой для обсуждения. В России, как и в Петербурге, этот вид транспорта еще не распространен. Однако в городе есть компании, которые работают в данном направлении. Разговор на эту тему прошел в медиацентре «Патриот».

В беседе принял участие Юрий Витальевич Орлов, генеральный директор ООО «Смарт Аркитектс». Он рассказал о деятельности петербургской компании, которая занимается проектированием и производством зарядных станций для электромобилей, созданием ПО для управления станциями. Говоря о том, чем могут похвастать экспортеры из Северной столицы, специалист отметил, что его предприятие имеет выход на рынки Европы и Америки.

«Да, действительно, у нас есть представительство и в Германии. Сейчас в этапах — выход на рынки США через совместное предприятие. Индия очень сильно интересуется нашей продукцией. И, причем, для каждого из рынков создано отдельное решение — это зачастую непересекающиеся решения», — подчеркнул глава «Смарт Аркитектс».

При этом он констатировал, что если оценивать ситуацию с инфраструктурой для электрического транспорта в России и Европе, то, не считая Норвегии и Нидерландов, в целом обстановка более менее одинакова. Базовых зарядных станций не хватает катастрофически.

«Да, мы сильно отстаем. Китай вообще, я считаю, в области электромобильности — наиболее передовая страна. Мы действительно отстаем от них, мы, наверное, как Германия семь лет назад», — резюмировал он.

Между тем за 2021 год на территории России было продано 9070 электрокаров с пробегом. Это на 69% больше, чем годом ранее.

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электромобиль инфраструктура электрозаправка
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