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Кировский рыбак рискнул жизнью ради спасения двух провалившихся под лед детей

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 18:59
Общество
Кировский рыбак рискнул жизнью ради спасения двух провалившихся под лед детей
vk.com  /  4 отряд ФПС по Республике Карелия

Киров, 15 февраля. Пожилой житель Кирова спас двух детей, которые провалились под лед местного водоема и могли погибнуть.

56-летний Андрей Половников является заядлым рыбаком. На днях он работал в автосервисе и услышал крики о помощи. Публикация о героическом поступке мужчины появилась в сообществе «Работа Киров» в социальной сети «ВКонтакте».

Половников вышел на улицу и увидел, что подростки провалились в полынью. Кировчанин не растерялся и бросился к детям, вытащив сначала девочку, а потом и мальчика, который уже успел уйти под лед — на поверхности воды виднелся только капюшон его куртки.

Кировский рыбак рискнул жизнью ради спасения двух провалившихся под лед детей
Prt Scr vk.com / Работа Киров

«Детям очень повезло, что Андрей заядлый рыбак и бывший моряк, поэтому знает правила поведения на воде», — говорится в публикации.

Пользователи Сети выразили благодарность мужчине за отвагу и неравнодушие и назвали его настоящим героем. Отмечается, что ранее кировчанин перенес два инфаркта, но это не помешало ему броситься на помощь попавшим в беду детям.

Похожий случай произошел в Ростове-на -Дону 29 января. Там зимняя рыбалка для капитана полиции Межмуниципального управления МВД Волгодонска Алексея Переверзева закончилась спасением двоих семилетних мальчиков.

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