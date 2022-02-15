CBS: госсекретарь США Блинкен проводит телефонные переговоры с Лавровым

Вашингтон, 15 февраля. Американский государственный секретарь Энтони Блинкен созвонился с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Соответствующую информацию распространил телеканал CBS со ссылкой на источник.

«Блинкен сейчас говорит по телефону с Лавровым», — заявила корреспондент CBS в Twitter.

Ранее стало известно, что глава российского внешнеполитического ведомства поговорил по телефону с американским госсекретарем. Уточняется, что беседа сторон состоялась 12 февраля. Министр иностранных дел РФ заявил, что кампания США и их союзников по пропаганде образа Москвы как «агрессора» является провокацией.