Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 20:11
20:08
Экономика
Россияне стали покупать через интернет больше техники и меньше еды
20:07
Армия
MW: новый самолет А-100 «Премьер» позволит ВКС РФ достичь превосходства в воздухе
20:05
Происшествия
В Липецке завершились поиски пропавших после тренировки мальчиков 10 и 11 лет
20:05
Армия
Ракетные пуски комплекса «Точка-У» в ходе учений в Белоруссии показали на видео
20:04
Происшествия
Велосипедист сбил тиктокера Даню Милохина в Москве
20:04
Политика
Канцлер ФРГ Шольц назвал доверительной встречу с Путиным в Москве
20:02
Олимпийские игры 2022
Щербакова назвала плодотворной работу с тренерским штабом Тутберидзе
20:01
Экономика
«Газпром нефть» и японская Mitsui планируют совместно развивать низкоуглеродные проекты
19:59
Весь мир
Россия и Тунис обсудили перспективы развития сферы туризма
19:59
Политика
Мы сначала предлагаем лучшее: Алексей Леонков об «ответе на ответ» Запада
Все новости

Шойгу вручил спецнаграду летчику, совершившему более 300 боевых вылетов

Армия
Шойгу вручил спецнаграду летчику, совершившему более 300 боевых вылетов
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Дамаск, 15 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения авиабазы Хмеймим вручил специальный авиашлем летчику, который совершил более 300 боевых вылетов.

По данным оборонного ведомства России, на взлетной полосе министр пообщался с российскими пилотами дальних бомбардировщиков Ту-22М и истребителей-перехватчиков Миг-31К. Отмечается, что летчики прибыли на авиабазу для участия в учениях российского ВМФ.

Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал морские маневры в восточной части Средиземного моря. Корабли отработали ликвидацию корабельных группировок условного противника.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Шойгу вручил спецнаграду летчику, совершившему более 300 боевых вылетов
шойгу летчик награждение
Комментировать