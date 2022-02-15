Шойгу вручил спецнаграду летчику, совершившему более 300 боевых вылетов

Дамаск, 15 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения авиабазы Хмеймим вручил специальный авиашлем летчику, который совершил более 300 боевых вылетов.

По данным оборонного ведомства России, на взлетной полосе министр пообщался с российскими пилотами дальних бомбардировщиков Ту-22М и истребителей-перехватчиков Миг-31К. Отмечается, что летчики прибыли на авиабазу для участия в учениях российского ВМФ.

Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал морские маневры в восточной части Средиземного моря. Корабли отработали ликвидацию корабельных группировок условного противника.