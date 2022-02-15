Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Асадом

Дамаск, 15 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщили в Минобороны РФ.

В ходе встречи были обсуждены различные вопросы военно-технического сотрудничества РФ и Сирии в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов, а также отдельные аспекты оказания Москвой гуманитарного содействия сирийским гражданам.

Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал объекты инфраструктуры российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Также он возложил венок к бюстам героев Российской Федерации, которые погибли при выполнении задач в республике.